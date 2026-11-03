«Роботех» за счет займа ФРП перешел к полному циклу производства роботов и 3D-принтеров

Компания «Роботех» открыла в Перми механообрабатывающий комплекс, наладив полный цикл производства роботизированных ячеек и 3D-принтеров. Такое оборудование предназначено для автоматизации и цифровизации производственных процессов – от обработки деталей до сборки и транспортировки. Об этом CNews сообщили представители ФРП.

Инвестиции в создание комплекса составили около 60 млн руб. Из них 41,6 млн руб. в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), еще 4,6 млн руб. – ФРП Пермского края. Финансирование осуществлялось по федерально-региональной программе «Проекты развития» в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации».

Для оснащения нового комплекса с использованием займа ФРП (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России) предприятие закупило токарные и фрезерные станки с ЧПУ, лазерный и ленточнопильный станки, гибочное и проволочно-вырезное электроэрозионное оборудование.

Техническое перевооружение позволило компании увеличить производственные мощности на 30%. При этом собственная механообработка дает возможность масштабировать производство без жесткой привязки к одному типу оборудования или фиксированному количеству изделий.

«Для нас запуск механообрабатывающего производства – это не просто расширение станочного парка. Промышленный робот – это оборудование точного машиностроения, и при его серийном выпуске критически важно контролировать внутри компании изготовление ответственных деталей, геометрию, точность и повторяемость. Благодаря поддержке ФРП мы встроили механообработку в уже существующий производственный контур, который включает аддитивное, литейное и сборочное производства, лабораторию робототехники и ИИ. Это позволяет нам быстрее проходить путь от конструкторской разработки до готового изделия, управлять качеством на всех этапах и гибко увеличивать выпуск в соответствии со спросом рынка», – сказал генеральный директор ООО «Роботех» Алексей Падучев.

Ключевыми заказчиками продукции являются «Урал», «Ижнефтепласт», «Завод автокомпонентов», «Каменск-Уральский литейный завод» и «Новомет-Пермь». Компания также реализует проекты в Белоруссии.

Предприятие выпускает промышленных роботов-манипуляторов грузоподъемностью до 500 кг и роботизированные ячейки на их основе, а также промышленные 3D-принтеры для печати песчано-полимерных литейных форм. Роботы и ячейки автоматизируют сварку, сборку, паллетирование, загрузку-разгрузку станков и другие операции, а 3D-принтеры позволяют изготавливать детали сложной геометрии и прототипы, а также восстанавливать детали.