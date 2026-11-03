RED Security SOC: Каждое второе коммерческое объявление на теневых форумах предлагает серые услуги

В сентябре 2026 г. каждое второе (52%) коммерческое объявление на теневых форумах предлагало серые услуги. К ним относятся такие категории, как манипуляция поисковой выдачей («черное SEO»), создание поддельных отзывов, продажа или аренда «прогретых» аккаунтов, накрутка в соцсетях, предоставление прокси и др. Об этом CNews сообщили представители RED Security.

При этом в начале 2026 г. доля подобных предложений была ниже – 39%. К такому выводу пришли эксперты центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC по итогам исследования хакерских форумов за девять месяцев 2026 г.

Сами по себе эти услуги напрямую не запрещены законом, но часто используются для обхода правил платформ, обмана пользователей или как часть мошеннической цепочки. Например, поддельные комментарии могут продвигать поддельные ресурсы и скам-проекты. Прогретые аккаунты могут использовать для социальной инженерии, а мобильные прокси со сменой IP-адреса – для обхода антифрод-систем банка или онлайн-площадок. Накрутки посетителей, «лайков», отзывов вводят в заблуждение как покупателей, так и потенциальных рекламодателей.

Всего эксперты направления Threat Intelligence проанализировали почти 300 тыс. объявлений на различных теневых форумах, которые были опубликованы в период с января по сентябрь 2026 г. Примечательно, что к сентябрю объем предложения на подобных форумах заметно сократился – примерно на треть. Снижение произошло в основном за счет «классических» услуг: продажи вредоносного ПО, доступов, эксплойтов, а также кардинга, взломов и дефейсов сайтов, организации DDoS, спама и продажи баз данных.

«Сокращение числа объявлений на теневых форумах нельзя считать устойчивым трендом. Это рынок остается волатильным: одна крупная утечка, новое вредоносное ПО или громкая атака способны изменить картину за считаные недели. Безусловно, правоохранительные органы ведут работу по зачистке теневых площадок, но форумы живучи: после закрытия они нередко возвращаются под новыми доменами, а аудитория переходит на другие ресурсы», - отметил руководитель направления Threat Intelligence центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC Григорий Поздеев.

При этом устойчивость предложения «серых» услуг можно объяснить несколькими причинами. С одной стороны, платформы ужесточают верификацию и правила для пользователей, что создает спрос на способы их обойти. С другой – ценник на такие услуги достаточно низкий, поэтому покупатели возвращаются снова и снова. К тому же юридические риски для покупателя и продавца ниже, чем при торговле, например, вредоносным ПО или украденными данными.

«Серые услуги редко используют по отдельности. Фейковые отзывы, накрутка, прогретые аккаунты, реклама и прокси вместе позволяют быстро запустить поддельный магазин или инвестпроект: он набирает видимость, собирает платежи и исчезает. Для честного бизнеса это конкуренция с «клонами» и репутационные риски. Классические угрозы тоже часто начинаются с серой услуги. Реклама в поисковой выдаче, ссылка в комментарии под популярной записью или «отзыв» на легитимной платформе ведут на поддельную страницу загрузки программы или фишинговый сайт», – сказал Григорий Поздеев.

Таким образом, угрозы серой зоны и классические атаки пересекаются, поэтому эксперты рекомендуют строить защиту бизнеса на полноценном мониторинге, а не на отдельных средствах защиты информации.