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При онлайн-оформлении «Почта России» снизила тарифы на отправку писем на 15%

До конца 2026 г. для новых клиентов «Почты России» вводится фиксированный тариф, снижающий стоимость пересылки внутренней и международной письменной корреспонденции на 15%. Он действует при дистанционном оформлении и предоплате в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Тарифные условия распространяются на физических лиц и применяются к внутренней и международной письменной корреспонденции, бандеролям, а также отправлениям 1 класса.

Для применения тарифа необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте pochta.ru или в мобильном приложении «Почта России» в период с 1 ноября по 31 декабря 2026 г., выбрать услугу «Отправить» — «Письмо», ввести параметры отправления, произвести полную предоплату услуги онлайн банковской картой или через Систему быстрых платежей. Распечатать бланк, наклеить его на отправление и сдать оператору можно в любом почтовом отделении. Тариф применяется автоматически при расчете итоговой стоимости.

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