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Петербуржцы активно используют решения для инвестиций

МТС объявляет о том, что объем пополнений инвестиционного сервиса «МТС Накопления» продолжает расти. За девять месяцев 2026 г. он увеличился в семь раз, до 28 млрд руб. Число открытых в сервисе счетов составило 115 тыс. Санкт-Петербург занял второе место по востребованности инструмента для инвестиций (4%). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наиболее активно сервисом пользуются жители Москвы, на которых приходится чуть более половины от общего объема пополнений в «МТС Накоплениях». Еще в число городов-лидеров по инвестициям вошли Краснодарский край (3%), Башкортостан, Свердловская область (по 2%), Татарстан (1,5%), Новосибирская и Ростовская области (по 1,3%),

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«МТС Накопления» – инвестиционный сервис, который доступен абонентам любого мобильного оператора в разделе «Деньги» в приложении «Мой МТС» наряду с другими финансовыми сервисами. Ставка в сервисе составляет 15% годовых (до 19 ноября 2026 г.; об изменении условий компания информирует заранее). По итогам второй декады октября 2026 г. средняя максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 банков составила 13,06%.

Подать заявку на вывод денег можно в любой момент, срок вывода – до трех дней.

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