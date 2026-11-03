Новые уличные PTZ-камеры «Рувер» линейки BHNNR-451485-33-J в реестре Минпромторга

Представлена новая линейка поворотных IP-камер российского бренда «Рувер» - BHNNR-451485-33-J - для уличного видеонаблюдения на 360°. Она включает четыре модели с разрешением от 2 до 8 МП, что позволяет подобрать оптимальное оборудование под конкретные задачи объекта. Новые уличные поворотные IP-камеры разработаны и производятся в Краснодаре. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Статус отечественного продукта подтвержден: каждая камера включена в реестр Минпромторга России, а предустановленное «на борт» программное обеспечение – в реестр Минцифры. Для заказчиков это означает полное соответствие требованиям регуляторов и независимость от зарубежных поставщиков. На уличные IP-камеры BHNNR-451485-33-J действует гарантия от производителя.

Российское производство позволяет применять новые уличные поворотные IP-камеры «Рувер» в проектах, где требуется отечественное происхождение оборудования. Все четыре модели BHNNR-451485-33-J внесены в Единый Реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России, а предустановленное на них программное обеспечение является российской разработкой и включено в реестр ПО Минцифры. Каждая уличная поворотная IP-камера новой линейки соответствует спецификации ONVIF Profile S и может работать в составе систем видеонаблюдения под управлением различных VMS-платформ.

Четыре модели, входящие в линейку BHNNR-451485-33-J, различаются лишь разрешением используемого КМОП-сенсора с диагональю 1/2,8”. Так, уличная поворотная IP-камера 2BHNNR-451485-33-J имеет разрешение 2 МП, 4BHNNR-451485-33-J –4 МП, 5BHNNR-451485-33-J –5 МП, а 8BHNNR-451485-33-J –8 МП. Сетевые возможности новинок включают передачу видео тремя конфигурируемыми потоками в 3 форматах сжатия (H.265, H.264, MJPG) при фреймрейте до 25/30 к/с. Видео можно записывать на встраиваемую карту памяти microSD. За работу с видео и периферией (объектив, инфракрасная шторка), кодирование потоков и ONVIF-совместимость отвечает предустановленное реестровое ПО «Рувер».

Оптика у новых уличных IP-камер идентична – это моторизованный вариофокальный объектив с 33-кратным оптическим зумом (4,5–148,5 мм), который дает возможность удаленно настраивать фокусное расстояние и детально контролировать уличные объекты на дистанции в сотни метров. Для мониторинга всей территории применяются PTZ-функции: уличная поворотная IP-камера поддерживает вращение на 360° и наклон на 97° со скоростью до 60°/сек при точности позиционирования ±2°. Эффективный ночной видеоконтроль обеспечивает, в частности, адаптивная ИК-подсветка (850 нм) дальностью до 120 метров, которая автоматически синхронизирует угол рассеивания света с фокусным расстоянием оптики.

Всепогодное антивандальное исполнение позволяет эксплуатировать поворотные IP-камеры при температуре от -40 до +50 °С с «холодным стартом» на нижней границе температурного диапазона. Корпус BHNNR-451485-33-J соответствует классам климатической и антивандальной защиты IP66 и IK10 соответственно. Это позволяет использовать камеры на открытых уличных периметрах, транспортных узлах и промышленных объектах в большинстве регионов страны. Питание уличная поворотная IP-камера может получать напрямую от источника 12 В постоянного тока или же по стандартам PoE IEEE 802.3af/802.3at и HighPoE 30 Вт с грозозащитой и колебанием напряжения в пределах ±25%.

Новые уличные поворотные IP-камеры «Рувер» серии BHNNR-451485-33-J можно приобрести в компании «АРМО-Системы».