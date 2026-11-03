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«М.Видео» расширяет применение ИИ в разработке ПО, клиентском сервисе и бизнес-процессах

«М.Видео» расширяет применение искусственного интеллекта в разработке программного обеспечения и операционных процессах. ИИ-инструменты уже помогают командам проверять программный код, готовить тестовые сценарии, обрабатывать товарные данные и анализировать обращения покупателей. Компания также развивает решения, которые позволят сотрудникам использовать ИИ в повседневных задачах, и готовит основу для создания корпоративной платформы с доступом к ИИ-помощникам. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

В разработке программного обеспечения искусственный интеллект применяется для предварительной проверки изменений кода. Система анализирует предлагаемые изменения и формирует комментарии для разработчиков. В отдельных командах ИИ-агенты также готовят тестовые сценарии, которые затем проверяют специалисты.

В клиентском сервисе ИИ-агент помогает сотрудникам находить информацию в диалогах с покупателями и анализировать обращения. Параллельно компания развивает ИИ-инструменты для поддержки продавцов маркетплейса и автоматизирует обработку товарных данных.

Для расширения доступа к ИИ создан чат-бот, который проходит тестирование в ограниченной группе пользователей. Доступ планируется расширять с учетом результатов тестирования и оценки нагрузки. В дальнейшем на основе этого решения компания планирует развивать корпоративную ИИ-платформу с отдельными рабочими пространствами подразделений. Сотрудники смогут искать информацию во внутренних документах и готовить материалы с учетом прав доступа. Также планируется интеграция ИИ-помощника с корпоративными системами управления проектами и базами знаний.

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Руководитель команды ИИ в «М.Видео» Ирина Климкова: «Руководителям подразделений предложено выбрать по три-пять повторяющихся задач, оценить текущие затраты времени и совместно с ИИ-командой определить возможности автоматизации. Эти оценки станут основой для выбора приоритетов и измерения результатов. Для сотрудников также планируются практические занятия по работе с ИИ: составлению запросов, подбору исходных материалов и подготовке инструкций. Обучение и централизованный доступ к инструментам призваны помочь командам применять ИИ в ежедневной работе и сокращать время на рутинные задачи».

Отдельное внимание уделяется качеству исходных данных и проверке ответов ИИ. Для задач с высокой ценой ошибки предусмотрена проверка специалистом. Перед передачей информации внешним языковым моделям планируется удалять персональные данные и конфиденциальные сведения.

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