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МТС защитила саранчан от более чем 2 млн мошеннических звонков

МТС на основе данных сервиса «МТС Защитник» проанализировала мошеннические и спам-звонки, адресованные жителям Мордовии с января по сентябрь 2026 г. Выяснилось, что злоумышленники чаще всего звонили под видом финансовых организаций и коллекторов. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Также злоумышленники использовали классические схемы обмана и звонили саранчанам под прикрытием рекламных обзвонов и опросов. В топе оказались и схемы с предложениями купить товары или заказать услуги. Таким образом мошенники выманивают деньги и персональные данные своих жертв. Максимально одному абоненту пытались дозвониться более 13 тыс. раз. Все подозрительные звонки были своевременно выявлены и заблокированы сервисом «МТС Защитник».

Отдельно аналитики изучили долю многоступенчатых схем, когда мошенники звонят несколько раз, чтобы вызвать чувство большего доверия у потенциальных жертв. На такие сценарии пришлось 23% от всех выявленных мошеннических звонков в республике Мордовия.

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Всего с начала года жителям региона поступило на 29% меньше нежелательных вызовов, чем годом ранее. Аналитики МТС связывают продолжающийся тренд на снижение количества таких звонков с использованием направленных на борьбу со спамом и телефонным мошенничеством VoiceTech-решений. В частности, для распознавания речи и анализа контекста разговора применяется искусственный интеллект.

«Хотя общая обстановка улучшается, телефонные мошенники продолжают свою активность. Чтобы защитить себя, я бы рекомендовал нашим абонентам использовать цифровые сервисы, чья эффективность доказана. Каждый день система безопасности МТС, основанная на искусственном интеллекте, проверяет телефонные номера и оценивает свыше 200 различных параметров, позволяющих распознать возможное мошенничество. Эта технология даже способна оповещать о возможной угрозе прямо в процессе разговора. Тем не менее, личная осторожность остается ключевым фактором: никогда не сообщайте свои персональные данные, коды из SMS и не открывайте подозрительные ссылки», — сказал директор МТС в Мордовии Андрей Шишкин.

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