«МТС Банк» повысил безопасность использования ИИ среди сотрудников

«МТС Банк» сообщил о завершении внутренней образовательной инициативы «Неделя нейросетей» по ответственному использованию искусственного интеллекта среди сотрудников с целью повышения безопасности данных. Инициатива стала частью масштабной программы развития ИИ-компетенций сотрудников и формирования AI-Native культуры в банке.

«МТС Банк» внедряет ИИ в рамках AI-Native трансформации: за год технологии стали частью ключевых процессов. Сегодня банк реализует более 300 инициатив в этой сфере, а число сотрудников, применяющих ИИ в ежедневной работе, продолжает расти.

Чтобы разработка и внедрение технологий сопровождались высоким уровнем информационной безопасности, «МТС Банк» запустил масштабную программу обучения персонала. Ее ключевым событием стала «Неделя нейросетей». Инициатива направлена на развитие культуры безопасного и эффективного использования искусственного интеллекта и формирование практических ИИ-компетенций сотрудников.

Сотрудники узнали, как формулировать запросы к нейросетям, оценивать качество и достоверность результатов, применять ИИ в рутинных и творческих задачах. Отдельное внимание уделили правилам работы с конфиденциальной информацией и безопасности данных, а также этическим аспектам применения ИИ в банковской сфере. На «Неделе нейросетей» спикерами выступили сотрудники банка, которые поделились собственными кейсами применения искусственного интеллекта в рабочих задачах. Практический формат позволил познакомить участников с возможностями использования ИИ в повседневных бизнес-процессах.

«Приоритетом внедрения ИИ в «МТС Банке» остается безопасность и осознанность. Поэтому обучение работе с нейросетями для нас – не разовая инициатива, а важная часть формирования корпоративной культуры AI-Native трансформации. Такой подход позволяет сотрудникам не только делиться опытом и повышать ИИ-компетенции, но и формировать внутреннее сообщество экспертов», − отметил вице-президент, руководитель кластера по управлению качеством и эффективностью производства «МТС Банка» Кирилл Сатюков.

Банк планирует запустить новые форматы обмена знаниями для сотрудников: митапы, воркшопы и глубокие разборы кейсов по автоматизации и безопасной разработке. Таким образом, обучение ИИ-технологиям станет не серией мероприятий, а постоянным и динамичным процессом. Это позволит банку сохранять высокий стандарт защиты данных.