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МТС: астраханцу пытались дозвониться мошенники более 14 тыс. раз

МТС проанализировала, как часто астраханцам поступали нежелательные звонки с начала 2026 года. По итогам первых девяти месяцев года в Астраханской области общее число заблокированных мошеннических и спам-вызовов снизилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным сервиса «МТС Защитник», за это время в регионе было заблокировано более 8,8 млн нежелательных звонков. Абсолютным рекордсменом по количеству попыток дозвона стал астраханец, которому пытались позвонить 14044 раза. Все подозрительные вызовы выявлялись и блокировались с помощью технологий искусственного интеллекта и Big Data.

Чаще всего жителям Астраханской области поступали звонки от имени банков и финансовых организаций, коллекторов, а также рекламные вызовы и опросы. В числе распространенных поводов для нежелательных звонков также были сообщения о задолженности и обращения, на которые абоненты впоследствии жаловались.

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Кроме того, злоумышленники используют многоступенчатые схемы: звонят несколько раз, чтобы постепенно расположить к себе потенциальную жертву. В сентябре 2026 г. на такие схемы пришлось 18% зафиксированных в Астраханской области случаев соответствующего типа.

«Мошенники постоянно меняют сценарии звонков и стараются застать человека врасплох. Они могут представляться сотрудниками банков, сообщать о долгах или предлагать различные услуги. Важно сохранять спокойствие, не сообщать по телефону личные данные и коды из сообщений. Если собеседник вызывает подозрения, лучше завершить разговор и самостоятельно связаться с организацией по номеру с ее официального сайта», – отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

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