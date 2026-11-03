Московские предприятия смогут внедрять роботов с инженерной поддержкой университета «Иннополис»

Столичные разработчики робототехники получат доступ к технологической экспертизе университета «Иннополис». Для предприятий, которые планируют автоматизацию, специалисты Центра развития промышленной робототехники ИТ-вуза проведут технологический аудит производства: подскажут, какие процессы стоит автоматизировать, помогут подобрать подходящие решения и рассчитают, окупится ли внедрение. Об этом CNews сообщили представители Московского инновационного кластера.

Участие экспертов университета «Иннополис» в оценке потенциала роботизации московских компаний — это новое направление работы с предприятиями-заказчиками: оно позволит интегрировать конкретные решения в их процессы и обосновывать экономическую эффективность внедрения. Речь идет о сервисной, специальной робототехнике, а также об автоматизации. Отдельное направление — взаимодействие с разработчиками робототехники, которым экспертиза вуза поможет дорабатывать и продвигать свои решения.

Тестировать роботов будут на реальной городской инфраструктуре и площадках столичных коммерческих заказчиков. Через платформу i.moscow ИТ-вуз сможет предлагать тысячам партнеров и участников кластера услуги Центра коллективного пользования с профессиональным оборудованием для апробации робототехнических решений и отработки роботизированных операций.

Согласно договоренностям Московского инновационного кластера и университета «Иннополис» будет синхронизирован информационный обмен: партнеры объединят сведения о технологических компетенциях, разработках и потребностях предприятий через платформы i.moscow и «ПромРобо». Это соберет информацию о более чем 40 тыс. высокотехнологичных компаний в единую экосистему.

Анастасия Новожилова, первый заместитель генерального директора Московского инновационного кластера: «Наша задача — создавать условия, при которых московские предприятия смогут не только находить перспективные робототехнические решения, но и получать квалифицированную экспертную поддержку для их внедрения. Сотрудничество с университетом «Иннополис» позволит объединить инженерную экспертизу, компетенции разработчиков и возможности Московского инновационного кластера по формированию технологической кооперации. Мы рассчитываем, что это станет основой для новых совместных проектов и будет способствовать внедрению современных робототехнических решений на предприятиях участников и партнеров кластера».

Николай Смирнов, директор Центра развития промышленной робототехники университета «Иннополис»: «Соглашение с Московским инновационным кластером позволит нашему центру выйти на крупнейший рынок заказчиков страны. Эксперты и разработчики получат возможность тестировать робототехнические решения на реальной столичной технологической инфраструктуре. Это кратно увеличит наполнение карты роботизации, а вместе с доступом к нашим общим партнерам — производителям компонентов и научным институтам — даст все необходимое, чтобы ускорить роботизацию российских предприятий».