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Компания «Диасофт» расширила возможности Digital Q.Security

Компания «Диасофт» расширила возможности Digital Q.Security – решения для управления аутентификацией, авторизацией и жизненным циклом учетных записей. Теперь оно поддерживает протокол Radius, что позволяет подключать сетевое оборудование и серверные системы к централизованной аутентификации. Сотрудники могут использовать корпоративную учетную запись для доступа к большему числу ресурсов, а специалисты ИБ – настраивать сценарии входа с учетом действующих политик безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Корпоративная ИТ-инфраструктура включает множество ресурсов за пределами веб-приложений. Поддержка Radius помогает включить их в общую систему управления доступом. В зависимости от конфигурации и способа интеграции это могут быть Wi-Fi-сети, FTP-серверы, Linux-системы и сервисы удаленного доступа по RDP.

Для подключенных ресурсов можно настраивать сценарии входа и применять многофакторную аутентификацию. Доступные способы подтверждения входа определяются возможностями конкретной системы и используемой интеграции. Такой подход помогает последовательно применять корпоративные требования безопасности при обращении сотрудников к разным элементам инфраструктуры.

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«Для компании важно, чтобы требования к аутентификации последовательно применялись и при входе в бизнес-приложения, и при подключении к сетевой инфраструктуре. Поддержка RADIUS позволяет расширить круг ресурсов, работающих с корпоративной учетной записью, и централизованно настраивать сценарии входа. Это помогает специалистам ИБ поддерживать единые подходы к защите доступа по мере развития ИТ-инфраструктуры», – сказал Андрей Кузнецов, руководитель Digital Q.Security в компании «Диасофт».

Ранее «Диасофт» добавил в Digital Q.Security навык для настройки аутентификации через ИИ-агентов. Эта функциональность также получила обновление для поддержки протокола Radius.

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