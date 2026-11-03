Коммерческий директор MANGO OFFICE: автоматизация ради автоматизации не работает

На форуме «Территория» Алексей Рубцов рассказал, почему компаниям важно оценивать экономический эффект цифровизации, а не внедрять технологии ради новизны.

29–30 октября в Санкт-Петербурге прошел форум «Территория», организованный ПАО «Ростелеком».

Коммерческий директор MANGO OFFICE Алексей Рубцов принял участие в дискуссии «От автоматизации к умному бизнесу: как технологии меняют разные отрасли».

Участники обсудили, какие решения можно доверить технологиям, как распределять ответственность между людьми и цифровыми системами и оценивать эффект цифровизации для компании в целом.

По мнению Рубцова, бизнесу не обязательно пропорционально увеличивать штат, чтобы справляться с растущим объёмом задач. Часть операций можно передать цифровым сотрудникам – это позволит выполнять больше задач без сопоставимого роста расходов на персонал.

Руководители не всегда хорошо знают должностные обязанности своих сотрудников и сколько ИТ-продуктов используют в работе. Они могут думать, что сотрудники работают с двумя-тремя инструментами, хотя на практике их число может достигать 30.

Анализ бизнес-процессов помогает увидеть, сколько времени и ресурсов уходит на рутинные операции, найти возможности для автоматизации и заранее оценить её экономический эффект.

«Не бойтесь внедрять цифровых сотрудников, но подходите к этому осмысленно. Важно оценивать не только эффективность автоматизации, но и её уместность: действительно ли она нужна в конкретном процессе и как повлияет на бизнес. Не стоит внедрять технологии только ради новизны», – отметил Алексей Рубцов.