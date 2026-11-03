Колл-центр «Векториум» сократил долю автоответчиков в звонках с 47% до 32% с помощью «Скорозвона»

Многопрофильный колл-центр «Векториум» увеличил количество разговоров с клиентами на 29% при сопоставимом объёме звонков. За две недели доля автоответчиков в дозвонах снизилась с 47% до 32%, а количество лидов на одного оператора выросло в 1,5 раза. Таких результатов компания добилась с помощью инструментов «Скорозвона» для детекции автоответчиков и распределения звонков между номерами. Об этом CNews сообщил представитель «Скорозвона».

Колл-центр «Векториум» совершает около 200 тыс. звонков в неделю и привлекает клиентов для бизнеса в разных тематиках. При таком объёме обзвона качество дозвона напрямую влияет на количество лидов и расходы компании. Ранее в 47% случаев вместо клиента отвечал автоответчик, а номера из-за высокой нагрузки быстро получали блокировки и метки «спам».

Чтобы повысить контактность без увеличения объёма звонков и расширения команды, компания подключила два инструмента «Скорозвона»: омни-карусель номеров и детекцию автоответчиков. Первый инструмент распределяет исходящие звонки между номерами нескольких операторов связи, снижая нагрузку на каждый номер. Второй распознаёт автоответчики до соединения с оператором и возвращает такие контакты в обзвон, пока не ответит человек.

Среди ключевых результатов внедрения: В 1,5 раза больше лидов на одного оператора — по данным «Векториума», каждый оператор теперь в среднем передаёт заказчикам в полтора раза больше лидов; на 29% больше живых разговоров при примерно одинаковом количестве звонков: около 136,9 тыс. против 106,3 тыс. за два двухнедельных периода.

Снижение доли автоответчиков с 47% до 32% — за две недели удалось избежать почти 29 тысяч пустых соединений с автоответчиками.

Рост контактности с 27% до 36%: если раньше живым разговором заканчивался примерно каждый четвёртый звонок, то после внедрения — каждый третий.

Снижение расходов на покупку новых номеров: теперь номера закупаются раз в месяц, а не каждую неделю.

Снижение расходов на этикетку благодаря подбору номера исходящего вызова под оператора абонента.

Рост эффективности детекции автоответчиков: система стала находить 85% автоответчиков вместо 24%.

Геннадий Митряков, генеральный директор «Векториум», сказал: «Мы работаем в самых разных нишах — от септиков до охраны труда, — и в каждой важен объём живых разговоров. Раньше почти половина дозвонов уходила в автоответчики, а номера приходилось менять каждую неделю. После подключения омни-карусели и детекции автоответчиков операторы при том же объёме звонков проводят на треть больше живых разговоров, а лидов на одного оператора стало в среднем в полтора раза больше».