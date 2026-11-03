ИТ-холдинг «Т1» проверил более 20 ИИ-моделей на альтернативах Nvidia: стоимость инференса может сократиться в разы

Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга «Т1», раскрыл результаты тестирования различных графических ускорителей (GPU), проведенного компанией в 2026 г. По данным компании, смешанный ИИ-парк Nvidia и китайских ускорителей позволяет наращивать мощности в условиях дефицита, а подбор оборудования под конкретные задачи — снижать стоимость инференса в отдельных случаях в 2–2,5 раза. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

По словам Дмитрия Харитонова, основной критерий готовности компании к работе с искусственным интеллектом (AI Ready) — измеримый экономический эффект, достигнутый за 6–9 месяцев, а не количество запущенных пилотов. «AI Ready начинается не с хайпа, а с циничного менеджерского отношения к задаче: компания, которая может запустить 5–7 пилотов в месяц, не является AI Ready автоматически. Эффект должен быть измеримым, иначе проект просто сворачивается», — сказал он.

Эксперты ИТ-холдинга «Т1» в 2026 г. сфокусировались на снижении зависимости компаний, использующих ИИ, от оборудования Nvidia. Для испытаний GPU различных производителей, в том числе китайских, была создана специализированная лаборатория. Уже протестировано более 20 ИИ-моделей и выполнено более 1 тыс. прогонов на альтернативных чипах. Полученные результаты демонстрируют возможные сценарии эффективного использования GPU в инфраструктуре отечественных компаний с учетом специфики, решаемых ИИ-задач: при использовании ИИ-ассистентов для работы с документами или поиска по базам знаний китайские ускорители позволяют добиться снижения стоимости инференса в 2–2,5 раза при сопоставимом качестве ответов; для задач дообучения собственных больших моделей можно распределять нагрузки между платформами: использовать Nvidia для обучения, дообучения и инференса сверхбольших LLM, а сопутствующие сервисы и подходящие задачи инференса переносить на альтернативные ускорители; в задачах компьютерного зрения китайские решения оказались конкурентоспособны по цене, при этом уступили Nvidia по скорости.

Замена недозагруженной модели Nvidia H100 на одну модель C550 китайского производителя экономит свыше 2 млн руб. в год при размещении в облаке. При этом объем инфраструктуры зависит от потребностей компании. На крупных предприятиях на один сервер требуется от 2 до 8 карт, а при построении внутреннего контура — десятки и сотни серверов.

При этом Дмитрий подчеркнул, что стоимость владения (TCO) ИИ-решений нужно считать комплексно, включая стоимость лицензий, сопровождения, а также обучения персонала. Отдельное внимание, по его словам, необходимо уделять защищённому контуру (особенно субъектам КИИ): в данном случае необходимо использовать реестровые ПАК в собственном контуре, так как в этом случае требования безопасности и использования серверов без санкционных рисков являются основополагающими.