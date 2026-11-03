Исследование: больше всего бизнеса на автоупрощенке работает в науке, ИT и онлайн-торговле

Эксперимент по применению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) стартовал в России в июле 2022 г. На начало октября 2026 г. АУСН используют 472,48 тыс. компаний и предпринимателей – 5,9% действующих бизнесов. Наиболее высокая доля пользователей АУСН среди рассмотренных направлений наблюдается в отдельных научных, ИT- и торговых направлениях. Такие данные получили аналитики сервиса «Онлайн-бухгалтерия» от «Точка Банка», изучив переходы бизнеса между налоговыми режимами. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Интерес к АУСН усилился на фоне налоговой реформы. С 2026 г. порог доходов для освобождения от НДС на обычной УСН снизился с 60 до 20 млн руб. в год. На АУСН предприниматели по-прежнему могут работать без НДС при годовом доходе до 60 млн руб. и численности сотрудников до пяти человек. Кроме того, режим освобождает от уплаты основных страховых взносов и упрощает налоговый учёет. Более половины (55,2%) компаний и предпринимателей, перешедших на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), ранее применяли обычную «упрощенку» (УСН). Еще 18,6% совмещали ее с патентом.

Какой бизнес чаще всего пользуется АУСН

Научные исследования и разработки в области биотехнологии (ОКВЭД 72.11) – 18,7%. Это примерно втрое выше среднего показателя по бизнесу. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (ОКВЭД 72.19) – 15,1%. Издание компьютерных игр (ОКВЭД 58.21) – 14,5%. Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.26) – 14,4%. Деятельность туроператоров (ОКВЭД 79.12) – 14,4%.

Среди крупных сегментов бизнесов доля АУСН составляет 10,2% в юридических услугах (ОКВЭД 69.10), по 9,2% – в онлайн-торговле (ОКВЭД 47.91) и продуктовой рознице (ОКВЭД 47.11), 9,0% – в разработке программного обеспечения (ОКВЭД 62.01).

«Высокая доля АУСН в IT и науке объясняется особенностями бизнеса, которые позволяют работать и платить налоги в рамках ограничений режима – количество сотрудников, объем и структура доходов, отсутствие агентской деятельности. Также это может быть связано с экономикой небольших команд: значительную часть затрат в них нередко составляет оплата труда. В таких случаях освобождение от страховых взносов может влиять на общую нагрузку – в тех сегментах, где выше фонд оплаты труда. Для юридических и других профессиональных услуг, где низкая доля расходов, а объектом налогообложения являются "Доходы", плюсом АУСН является освобождение от ведения учёта, расчёт налога на стороне ФНС, исключение отчётности. Хотя АУСН пока действует в рамках эксперимента, ее практическая ценность очевидна», – сказала Ольга Клепикова, эксперт сервиса «Онлайн-бухгалтерия» от «Точка Банк».

Реже режим используют риэлторы (ОКВЭД 68.32) – 1,9%, грузоперевозчики (ОКВЭД 49.41) – 3,0%, бьюти-бизнес (ОКВЭД 96.02) – 3,3%, дополнительное образование (ОКВЭД 85.41) – 3,9%. Для этих сегментов альтернативой остается патент. Его стоимость дешевле, при условии, что они не достигли порога доходов, когда ПСН становится неприменим (доход 20 млн руб. за 2026 г.). А те, кто утратил право на патент, но ещё не дорос до крупных клиентов, работающих с НДС, как раз выбирают АУСН.

Почти девять из десяти онлайн-продавцов переходят на АУСН с УСН

Среди перешедших на АУСН компаний и ИП больше половины (55,2%) ранее применяли УСН, ещё 18,6% совмещали УСН и ПСН. Так, почти три четверти переходов приходятся на бизнес, который до этого использовал обычную «упрощенку» самостоятельно или вместе с патентом.

Еще 23,5% перешли с ОСНО (общая и основная система налогообложения). В целом среди перешедших на АУСН 55,9% составляют ИП, 44,1% — юридические лица.

Особенно заметен переход на новый режим среди онлайн-продавцов: 86,8% селлеров, выбравших АУСН, ранее работали на обычной УСН, – почти 9 из 10.

В общепите и розничной торговле предприниматели часто переходят с сочетания УСН и патента. На такие переходы приходится 39% и 48% соответственно.

В других сферах чаще встречаются переходы с ОСНО или с сочетания УСН и патента: в бухучете (ОКВЭД 69.20) 38,6% переходов с ОСНО; в строительстве (ОКВЭД 41.20) 33,0% переходов с ОСНО; в грузоперевозках (ОКВЭД 49.41) 33,7% переходов с совмещения УСН и патента.

«Главная цель всех переходов между системами налогообложения – это законное снижение налоговой нагрузки. АУСН востребована у бизнеса с разной налоговой историей. Для предпринимателей, совмещавших УСН и патент, поводом пересмотреть режим могло стать снижение лимита доходов для ПСН и появление НДС на УСН. Если компания раньше работала на ОСНО и платила НДС, то переход на АУСН означает не просто упрощение учета, а изменение модели работы с НДС. Сам по себе переход не позволяет утверждать, что бизнес выбрал АУСН исключительно ради освобождения от НДС. Скорее всего, изменилась экономика компании, состав клиентов или соотношение выгод и затрат», – сказала Ольга Клепикова, эксперт сервиса «Онлайн-бухгалтерия» от «Точка Банк».

На АУСН переходят в 31 раз чаще, чем уходят с него

За период наблюдения на автоматизированную «упрощенку» перешли 470,5 тыс. компаний и предпринимателей, а ушли с нее – 15,2 тыс. Иными словами, на каждый отказ от АУСН приходится 31 переход на этот режим. При этом такое соотношение отражает направление переходов, но само по себе не доказывает, что все пользователи довольны режимом. На статистику влияют и правила смены системы налогообложения.

«Действительно, условия для входа на АУСН значительно гибче, чем условия для выхода с нее. Например, с УСН или НПД перейти на АУСН можно с любого месяца в течение года, но добровольно выйти получится только через 12 месяцев и только с начала календарного года. Досрочный выход всё же возможен, но только при нарушении условий АУСН (когда бизнес нанимает работников больше установленного количества и/или его доход становится более 60 млн/год, и/или появляется деятельность в качестве посредника и пр.). В такой ситуации утрачивается право на АУСН с начала месяца нарушения и, если не уведомить ФНС об утрате права и одновременно не подать уведомление о переходе на УСН, то бизнес считается перешедшим на ОСНО. А вот для переходов с ОСНО или ЕСХН на АУСН и обратно такого перекоса нет, ведь смена СНО возможна в этих случаях только с 1 января. Преобладание переходов на АУСН подтверждает востребованность режима и удобство входа, при этом меньшее количество отказов от него не позволяет однозначно оценить уровень удовлетворённости бизнеса данной СНО», – сказала Ольга Клепикова, эксперт сервиса «Онлайн-бухгалтерия» от «Точка Банк».

Спрос на АУСН может продолжить расти

Среди компаний и предпринимателей, которые отказываются от АУСН, 67,8% переходят на УСН, 19,1% – на ОСНО, ещё 6,7% – на сочетание УСН и патента. При этом среди уходящих с АУСН выше доля ИП: 63,4% против 36,6% юридических лиц.

Особенно высока доля переходов с АУСН на УСН в общепите – 81,0% и в аренде недвижимости – 77,7%.

Аналитики «Точка Банка» предполагают, что эти сегменты просто перешли порог дохода в 60 млн рублей за год, который позволяет применять АУСН, и данная СНО стала им недоступна. Либо бизнес пересчитал налоговую нагрузку и понял, что работа с НДС на ОСНО или УСН при закупках у поставщиков с НДС выгоднее.

На совмещение УСН и патента чаще переходят с АУСН в ремонте автомобилей – 18,0%, розничной торговле (14,9%) и грузоперевозках (14,7%). Как правило, это те, чей объём доходов позволяет применять ПСН. Изначально их выбор АУСН мог быть ориентирован не на законное уменьшение налоговой нагрузки, а на другие преимущества «автоупрощенки». Или же смена налогового режима продиктована изменением структуры бизнеса, которая сместилась в сторону деятельности, на которую можно оформить патент.

Аналитики ожидают, что интерес к АУСН сохранится по мере дальнейшего снижения порогов доходов для освобождения от НДС на УСН.

«Вероятно, востребованность АУСН мы будем наблюдать, но роста спроса на неё ожидать не стоит — все, для кого переход на АУСН стал спасением от НДС на УСН по мере достижения порога доходов 20 млн руб. в год, уже сделали свой выбор — массово перешли. В ближайший 2027 год этот порог не изменится, поэтому на АУСН будут уходить уже точечно», – сказала Ольга Клепикова, эксперт сервиса «Онлайн-бухгалтерия» от «Точка Банк».

Как считали

Проанализировали данные ФНС о последнем эпизоде смены налогового режима у действующих компаний и ИП (за исключением новых ИП и юрлиц, которые еще не сдавали отчет в ФНС) за период с сентября 2025 (в случае ИП) и апреля 2023 (в случае юрлиц) до начала октября 2026 г.