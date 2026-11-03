Около 30% покупателей первичной недвижимости в Москве привлекают искусственный интеллект на этапе подбора вариантов. К таким выводам пришли аналитики ГК «А101» по итогам опроса посетителей столичных офисов продаж. Исследование показало заметный разрыв в поведении аудитории: частные инвесторы используют алгоритмы почти вдвое чаще, чем покупатели квартир для собственного проживания. Об этом CNews сообщили представители ГК «А101».

Расчет против эмоций: почему инвесторы выбирают ИИ

Частные инвесторы стали самыми активными пользователями генеративных нейросетей. В этом сегменте алгоритмами пользуются 42% клиентов. Такие покупатели принимают решения рационально. Они сравнивают десятки объектов и просчитывают будущую доходность. Для инвесторов ИИ служит естественным инструментом первичного финансового анализа.

Покупатели квартир для жизни подходят к выбору иначе. Среди семей с детьми доля пользователей нейросетей составляет 24%. Родители чаще ориентируются на практические и эмоциональные критерии. Они лично оценивают безопасность дворов, дорогу до школы и атмосферу района. Такие клиенты больше доверяют советам знакомых и реальным отзывам. Поэтому семьям алгоритмы требуются реже.

В рейтинге цифровых помощников лидирует сервис «Алиса AI». На него приходится 47% ответов. Второе место занимает ChatGPT с долей 25%. Еще 7% упоминаний набрал сервис DeepSeek. Доли платформ Google Gemini и GigaChat составили по 5–8%.

Практика GEO: как девелопер готовит данные для нейросетей

Интерес покупателей к искусственному интеллекту меняет требования к цифровому присутствию девелоперов. Клиенты запрашивают у систем готовые шорт-листы вместо перехода по рекламным ссылкам.

«Покупатели все реже начинают поиск квартир с классических поисковиков. Они переходят к прямым диалогам с генеративными моделями: «где купить квартиру для семьи рядом с парком», «какой застройщик надежнее» и так далее. Ответ синтезирует сама нейросеть, и застройщик либо появляется с корректными параметрами, либо выпадает из выдачи. Генеративные модели в ответах нередко сталкиваются с дефицитом актуальных сведений, достраивая ответы по архивным упоминаниям. Если данные о динамике стройки, ипотечных программах или благоустройстве не подготовлены в машиночитаемом формате, алгоритмы могут выдать устаревшие сведения или обойти проект вниманием. Мы адаптируем проектные декларации, данные по отделке, социальным объектам, ценам и стадиям строительства в машиночитаемые структурированные форматы. Алгоритмам нужны свежие и понятные данные. Тот, кто обеспечивает их, закрепляется в рекомендациях», — сказала коммерческий директор ГК «А101» Элина Тагирова.

Методология исследования ГК «А101»

Исследование проводилось в течение 2026 г. в столичных офисах продаж девелопера методом электронного самозаполнения анкет на планшетах. Всего опрос охватил 1946 человек, из которых 700 респондентов подробно ответили на блок вопросов об использовании искусственного интеллекта. Результаты анкетирования сопоставлены с выборкой сделок по проектам компании в 1С:CRM и данными ипотечных анкет.