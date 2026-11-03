ИИ-самолечение баз данных PostgreSQL теперь доступно в платформе Tantor 7.1

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») представила версию 7.1 платформы Tantor — решения для централизованного администрирования и мониторинга PostgreSQL-совместимых СУБД. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Реализована функция ИИ-самолечения баз данных, которая позволяет автоматически устранять типовые проблемы, выявленные при ИИ-мониторинге. В обновлении также появились пользовательские сценарии диагностики, новые инструменты оценки здоровья СУБД и дополнительные интеграции.

платформа Tantor продолжает развитие ИИ-инструментария. В версии 7.0, представленной в августе 2026 г. «Тантор Лабс» реализовала промышленный ИИ-мониторинг СУБД. Теперь платформа переходит от интеллектуального выявления проблем и подготовки рекомендаций к автоматизации их устранения.

Механизм самолечения анализирует данные, собранные в ходе диагностических сценариев, выявляет проблемы и формирует варианты их исправления. Администратор может самостоятельно определить, какие именно проблемы и в каких областях инфраструктуры разрешено устранять автоматически: на уровне экземпляра, пространства или тенанта. Перед выполнением исправления платформа оценивает возможные риски, и если риск слишком высок, она предлагает провести операцию вручную. После автоматического исправления система сравнивает состояние СУБД до и после операции и при ухудшении показателей откатывает изменения. История самолечения сохраняется: администратор может посмотреть, как агент обнаружил проблему, какое решение предложил, какие команды выполнил и к какому результату это привело.

«Мы последовательно развиваем подход, при котором ИИ становится не просто дополнительным инструментом анализа, а полноценным помощником администратора баз данных. Сначала мы научили платформу самостоятельно анализировать состояние СУБД и выявлять проблемы, теперь добавили возможность автоматически устранять типовые неисправности с учетом заданных правил и рисков. При этом DBA сохраняет контроль над действиями системы и может проверить каждую операцию. Для бизнеса это означает снижение рутинной нагрузки на специалистов и возможность эффективнее обслуживать растущее число баз данных», — отметил Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

Практический пример: на dev-, test– и stage– контурах администратор может включить автоматическое исправление всех поддерживаемых и исправимых типов проблем, таких как накопление мертвых строк, устаревшая статистика, медленные запросы, нехватка соединений, неудачные настройки и т.п. ИИ сам обследует экземпляр, предложит действия, а платформа автоматически применит их только после самостоятельных проверок на безопасность и возможность отката в случае проблем, а то, что безопасно исправить нельзя, передаст человеку. В рабочей же среде целесообразнее начать с узкого правила, например, разрешить для отдельных экземпляров самолечение типа vacuum_lag или обычный VACUUM при накоплении мертвых строк, а медленные запросы, блокировки, изменения конфигурации сначала оставить в режиме рекомендаций для DBA и затем по результатам работы и наблюдений расширять круг автоматических действий. Модель будет предлагать решения, но не исполнять их сразу: вначале будут проверяться выданные пользователем разрешения на тип проблемы, область, команду, условия выполнения и риск. Действия выше определенного порога риска будут передаваться человеку. После применения самолечения система сравнит метрики с исходным состоянием, зафиксирует результат и при ухудшении показателей запустит быстрый откат и сообщит об этом администратору.

В версии 7.1 также расширены инструменты ИИ-диагностики. Теперь пользователи могут создавать собственные сценарии первичной и вторичной ИИ-диагностики, в том числе на основе предложенных системных сценариев. Для этого предусмотрены инструменты, позволяющие получать необходимые данные об экземпляре, собирать оповещения и анализировать отдельные показатели. Это дает возможность адаптировать диагностику к специфике инфраструктуры и сократить время поиска причин проблем.

Доработана система оценки здоровья СУБД. Появилась возможность настраивать пороговые значения и штрафные баллы для показателей производительности в зависимости от типа нагрузки на СУБД, в том числе коэффициента попадания в кэш и количества медленных запросов. Кроме того, теперь здоровье оценивается не только для экземпляра в целом, но и для каждой базы данных отдельно. В обновленном интерфейсе отображаются предыдущая оценка, базы данных с выявленными проблемами и профиль нагрузки. На странице обзора экземпляра также появилась возможность добавить виджет тепловой карты оповещений, позволяющий отслеживать их динамику за последние шесть месяцев, и информация о возрасте и источниках удержания горизонта очистки.

Для автоматизации регулярных операций добавлен отдельный раздел «Обслуживание Платформы». В нем отображаются регламентные задания, расписание и статусы выполнения. Система может автоматически выполнять проверки доступности, очищать историю, собирать статистику и удалять устаревшие данные. Добавлен виджет и график горизонта очистки, позволяющий отслеживать его состояние в динамике и своевременно замечать потенциальные проблемы, связанные с устареванием данных и переполнением.

Новая версия расширяет и возможности повседневной работы администраторов. В разделе «Текущая активность» появилась вкладка «Все базы», где процессы сгруппированы по базам данных и статусам выполнения, ожидания или блокировки. Для каждого процесса доступен текст SQL-запроса, что упрощает поиск блокировок и проблемных операций. В платформе теперь можно сохранять сформированные отчеты по аудиту и фильтровать рекомендации ИИ-ассистента по статусу, серьезности и состоянию.

Также добавлена интеграция с российским мессенджером «Макс»: уведомления об обнаруженных проблемах можно направлять в выбранный канал. Кроме этого, в версии 7.1 реализована поддержка СУБД Tantor Persey.

Функционал ИИ-мониторинга и самолечения на данный момент бесплатен для всех текущих клиентов платформы Tantor. Развитие продукта продолжает технологическую стратегию «Тантор Лабс», которая была заложена еще до появления аналогичных решений на российском рынке. В 2021 г. компания предложила заказчикам платформу такого профиля, созданную на основе международного опыта команды в коммерческой эксплуатации корпоративных СУБД. С тех пор на рынке появились другие продукты, однако «Тантор Лабс» продолжает задавать вектор развития категории, первой представляя новые технологические решения.

В октябре 2026 г. платформа Tantor заняла первое место в первом российском рейтинге графических платформ для управления СУБД по версии CNews. Ранее первое место в рейтинге специализированных СУБД для работы с «1С» заняла СУБД Tantor Postgres для «1С».