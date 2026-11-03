Goodt представил специализированное WFM-решение для промышленности

Компания Goodt (ИТ-холдинг Lansoft) представила WFM-решение для промышленных предприятий на базе Goodt Time. Новый продукт учитывает специфику отрасли и особенности организации процессов и включает такие инструменты, как прогнозирование нагрузки на базе исторических данных, расчет потребности, контроль навыков и допусков, биржу смен, «Кабинет контрагента» и др. Об этом CNews сообщил представитель Goodt.

Внедрение WFM обеспечит повышение производительности труда за счет более эффективного использования рабочего времени и сокращения простоев и переработок. Также оно поможет оптимизировать штат и ФОТ и снизить риски нарушений ТК РФ благодаря проверке допусков и компетенций сотрудников при составлении графиков.

Для промышленности сегодня одна из ключевых задач – синхронизировать численность персонала и смен в соответствии с производственной программой. Необходимое количество работников зависит от объема заказов, стандартных показателей трудозатрат на конкретные операции, сезонности, графиков ТОиР и других факторов. Решение, созданное Goodt, автоматически переводит план выпуска в расчетную потребность в человеко-часах с учетом этих параметров. Оно также позволяет актуализировать нормативы численности на основе фактической загрузки. Если план, рассчитанный на какое-то определенное количество сотрудников, стабильно выполняется меньшим числом исполнителей без переработок, система выявляет это расхождение. Это дает обоснование для пересмотра регламентов и сокращения избыточных затрат на ФОТ и оплату сверхурочных часов.

В зависимости от объема заказов и текущей загрузки персонала решение на базе Goodt Time автоматически сформирует графики смен на производстве и распределяет людей по локациям и задачам. Продукт поддерживает необходимую численность на каждом участке и учитывает ограничения по продолжительности рабочего времени. Руководители получают прозрачную картину выхода сотрудников и загрузки команд, а автоматизация планирования снижает объем ручной работы.

Производственные компании на постоянной основе сталкиваются с рядом типичных проблем: дефицит линейного персонала, привычка держать увеличенный на 15-20% штат, чтобы перестраховаться от прогулов и гарантировать выполнение плана. Отраслевой продукт Goodt Time позволит справиться с этими задачами. Внутренняя биржа смен оперативно в моменте помогает закрывать все возникающие потребности в тех случаях, когда кто-то не может выйти на работу. Ее универсальный и гибкий механизм дает возможность управлять правилами и формировать любое сочетание требований для поиска исполнителя на заявку, причем делать это без привлечения ИТ-специалистов. HR-менеджеры могут настраивать поиск работников по должности, подразделению, доступности, текущей загрузке, графику и другим критериям, включая пользовательские признаки. Система разрешает задавать и собственные произвольные признаки. В итоге алгоритм формирует список подходящих сотрудников для выхода в конкретное время и в определенной локации.

Если собственных ресурсов для закрытия дефицита персонала недостаточно, Goodt Time может подключать внешних исполнителей через «Кабинет контрагента». Модуль объединяет работу со всеми поставщиками аутстаффинга и цифровыми платформами в одном интерфейсе – от формирования заявок на наем до данных по исполнителям. Есть готовые интеграции с популярными сервисами для самозанятых. Система отслеживает статус заявки и уведомляет ответственных сотрудников об ее принятии, отмене или замене исполнителя, а также учитывает бюджетные ограничения и планируемую численность. Это позволяет контролировать объем привлечения, соблюдать SLA и оперативно закрывать дефицит персонала.

Еще одна функция нового решения Goodt – автоматический учет квалификаций и допусков сотрудников. Система хранит информацию об аттестациях, сертификатах, медицинских справках и других разрешительных документах, контролирует сроки их действия и заблаговременно уведомляет об их окончании. Эти данные автоматически учитываются при составлении сменных графиков: система заблокирует назначение на участок сотрудника без необходимого допуска или выход на смену, нарушающий установленные требования к продолжительности рабочего времени. Такой подход помогает снижать риски производственных инцидентов и нарушений требований охраны труда, а также контролировать переработки и связанные с ними расходы на ФОТ.

Алексей Колганов, директор направления WFM компании Goodt, сказал: «Задачи WFM в промышленности зависят от направления. Для АПК или продовольственной отрасли ключевое значение имеют точное планирование численности и распределение сотрудников, потому что это помогает избежать простоев и лишних затрат. На непрерывных производствах в фокусе – производительность, выработка и развитие навыков персонала. При этом для всех предприятий критически важно точно учитывать фактически отработанное время – оно напрямую влияет на издержки бизнеса. Наш опыт сотрудничества с промышленными предприятиями показывает, что внедрение WFM повышает производительность на 5-30%».