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Goodt представил специализированное WFM-решение для промышленности

Компания Goodt (ИТ-холдинг Lansoft) представила WFM-решение для промышленных предприятий на базе Goodt Time. Новый продукт учитывает специфику отрасли и особенности организации процессов и включает такие инструменты, как прогнозирование нагрузки на базе исторических данных, расчет потребности, контроль навыков и допусков, биржу смен, «Кабинет контрагента» и др. Об этом CNews сообщил представитель Goodt.

Внедрение WFM обеспечит повышение производительности труда за счет более эффективного использования рабочего времени и сокращения простоев и переработок. Также оно поможет оптимизировать штат и ФОТ и снизить риски нарушений ТК РФ благодаря проверке допусков и компетенций сотрудников при составлении графиков.

Для промышленности сегодня одна из ключевых задач – синхронизировать численность персонала и смен в соответствии с производственной программой. Необходимое количество работников зависит от объема заказов, стандартных показателей трудозатрат на конкретные операции, сезонности, графиков ТОиР и других факторов. Решение, созданное Goodt, автоматически переводит план выпуска в расчетную потребность в человеко-часах с учетом этих параметров. Оно также позволяет актуализировать нормативы численности на основе фактической загрузки. Если план, рассчитанный на какое-то определенное количество сотрудников, стабильно выполняется меньшим числом исполнителей без переработок, система выявляет это расхождение. Это дает обоснование для пересмотра регламентов и сокращения избыточных затрат на ФОТ и оплату сверхурочных часов.

В зависимости от объема заказов и текущей загрузки персонала решение на базе Goodt Time автоматически сформирует графики смен на производстве и распределяет людей по локациям и задачам. Продукт поддерживает необходимую численность на каждом участке и учитывает ограничения по продолжительности рабочего времени. Руководители получают прозрачную картину выхода сотрудников и загрузки команд, а автоматизация планирования снижает объем ручной работы.

Производственные компании на постоянной основе сталкиваются с рядом типичных проблем: дефицит линейного персонала, привычка держать увеличенный на 15-20% штат, чтобы перестраховаться от прогулов и гарантировать выполнение плана. Отраслевой продукт Goodt Time позволит справиться с этими задачами. Внутренняя биржа смен оперативно в моменте помогает закрывать все возникающие потребности в тех случаях, когда кто-то не может выйти на работу. Ее универсальный и гибкий механизм дает возможность управлять правилами и формировать любое сочетание требований для поиска исполнителя на заявку, причем делать это без привлечения ИТ-специалистов. HR-менеджеры могут настраивать поиск работников по должности, подразделению, доступности, текущей загрузке, графику и другим критериям, включая пользовательские признаки. Система разрешает задавать и собственные произвольные признаки. В итоге алгоритм формирует список подходящих сотрудников для выхода в конкретное время и в определенной локации.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Если собственных ресурсов для закрытия дефицита персонала недостаточно, Goodt Time может подключать внешних исполнителей через «Кабинет контрагента». Модуль объединяет работу со всеми поставщиками аутстаффинга и цифровыми платформами в одном интерфейсе – от формирования заявок на наем до данных по исполнителям. Есть готовые интеграции с популярными сервисами для самозанятых. Система отслеживает статус заявки и уведомляет ответственных сотрудников об ее принятии, отмене или замене исполнителя, а также учитывает бюджетные ограничения и планируемую численность. Это позволяет контролировать объем привлечения, соблюдать SLA и оперативно закрывать дефицит персонала.

Еще одна функция нового решения Goodt – автоматический учет квалификаций и допусков сотрудников. Система хранит информацию об аттестациях, сертификатах, медицинских справках и других разрешительных документах, контролирует сроки их действия и заблаговременно уведомляет об их окончании. Эти данные автоматически учитываются при составлении сменных графиков: система заблокирует назначение на участок сотрудника без необходимого допуска или выход на смену, нарушающий установленные требования к продолжительности рабочего времени. Такой подход помогает снижать риски производственных инцидентов и нарушений требований охраны труда, а также контролировать переработки и связанные с ними расходы на ФОТ.

Алексей Колганов, директор направления WFM компании Goodt, сказал: «Задачи WFM в промышленности зависят от направления. Для АПК или продовольственной отрасли ключевое значение имеют точное планирование численности и распределение сотрудников, потому что это помогает избежать простоев и лишних затрат. На непрерывных производствах в фокусе – производительность, выработка и развитие навыков персонала. При этом для всех предприятий критически важно точно учитывать фактически отработанное время – оно напрямую влияет на издержки бизнеса. Наш опыт сотрудничества с промышленными предприятиями показывает, что внедрение WFM повышает производительность на 5-30%».

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