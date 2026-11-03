GlowByte и Frank RG исследуют эффективность CRM в банках и ритейле

GlowByte и аналитическая компания Frank RG в 2027 г. проведут совместное исследование эффективности систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Оно впервые охватит не только российскую банковскую розницу, но и ритейл, а потенциально также финансовые маркетплейсы и банки Казахстана. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

Сотрудничество с GlowByte, которая более 20 лет внедряет и сопровождает аналитические CRM-системы, позволит дополнить рыночную аналитику технологической экспертизой и расширить исследование на смежные отрасли.

Ключевым результатом проекта станет межотраслевой бенчмарк. Банки смогут сопоставить эффективность своих CRM-процессов не только с конкурентами, но и с лидерами ритейла, где многие подходы к работе с клиентской базой уже доказали свою результативность. Для корректного сравнения авторы исследования соберут показатели по единой методологии. Участники сопоставят, в частности, уровень кросс-продаж с учетом срока обслуживания клиента, частоту и структуру коммуникаций, скорость запуска кампаний и эффективность работы CRM-подразделений.

На основе исследования Frank RG и GlowByte разработают универсальную карту CRM-систем для банков и ритейла. Она опишет задачи и функции всего цикла работы с клиентом: от формирования предложения и выбора канала коммуникации до закрепления эффекта после контакта. Ожидается, что карта станет отраслевым стандартом, по которому компании смогут проводить аудит своих систем и планировать их развитие.

Отдельно исследование покажет, какие технологические решения дают бизнесу измеримый эффект. Участники получат данные об используемых платформах, уровне импортозамещения и практиках применения ИИ в CRM-процессах, включая оценку аплифта от его внедрения.

Помимо количественного бенчмарка, исследование включает экспертные интервью и посещения CRM-подразделений, а также опрос клиентов о том, как они воспринимают коммуникации и насколько предложения совпадают с их потребностями.

Сейчас партнеры формируют пул участников и разрабатывают карту исследования, финальный состав будет определен до конца 2026 г. В начале 2027 г. банки и ритейлеры вместе с Frank RG и GlowByte согласуют методику бенчмарка, весной пройдут сбор показателей, опрос клиентов и интервью. Предварительные результаты обсудят 27 мая 2027 г. Выход итогового отчета запланирован на конец июня 2027 г.

«Вслед за запросами рынка и участников, мы запускаем новые исследования или корректируем дизайн регулярных. В последние годы особенно важно понимать, какие практики и технологические решения используют игроки разных отраслей для достижения своих целей. Чтобы корректно сопоставить разные подходы, нужна не только аналитика рынка, но и глубокое понимание того, как CRM-системы устроены изнутри. Эту экспертизу в проект привносит GlowByte, и вместе мы сможем дать участникам более полную картину», – отметил Артем Мосин, старший проектный лидер Frank RG.

«Клиент не делит свой опыт на "банковский" и "ритейловый": любое персональное предложение он оценивает по одной шкале. Банки сильны в персональных коммуникациях и маркетинге на данных, у ритейла накоплен свой опыт, и каждой отрасли есть чему поучиться у другой. Самые интересные решения в CRM сегодня часто появляются на стыке финансов и ритейла. Мы хотим впервые показать это на цифрах, чтобы участники могли сверить свои подходы с опытом соседней отрасли», – сказала Мария Толмачева, директор по развитию практики бизнес-консалтинга и клиентской аналитики (Marketing Service Provider), GlowByte.