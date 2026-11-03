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Гибрид и удаленка повышают лояльность сотрудников

Сотрудники, работающие дистанционно или в гибридном графике, чаще готовы рекомендовать своего работодателя друзьям и знакомым. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

SuperJob попросил работающих россиян оценить готовность советовать свою компанию для устройства друзьям и знакомым по 5-балльной шкале, где 1 — это самая низкая степень готовности, а 5 — самая высокая. 17% россиян ни в коем случае не стали бы рекомендовать работодателя друзьям и знакомым. 13% оценили свою готовность на 2 балла из 5, 29% — на 3 балла, 21% — на 4. Каждый пятый утверждает, что обязательно порекомендует свою компанию. Средний балл составил 3,14 (в прошлом году было 3,28 балла).

У мужчин средний балл составил 3,18, у женщин — 3,06. Мужчины чаще оставались в нейтральной зоне, выбирая «3» (34% против 23% среди женщин), а россиянки чаще ставили низкие оценки: «1» выбрали 20% против 15% среди мужчин, а «2» — 16% против 11%.

Более лояльными оказались сотрудники до 35 лет — 3,25 балла. Реже готовы рекомендовать свою компанию граждане старше 45 лет (3,13 балла), а также работники 35—44 лет (3,06 балла). Молодежь чаще ставила высшую оценку (23%), чем те, кто старше (17—20%).

Среди зарабатывающих до 100 тыс. руб. средний балл — 3,13, у зарабатывающих 100—150 тыс. — 3,03, от 150 тыс. — 3,17.

Образование также влияет на лояльность: у сотрудников с высшим образованием средний балл 3,15, со средним профессиональным — 3,01.

Наиболее заметный фактор, влияющий на готовность рекомендовать компанию, — формат работы. Среди респондентов, трудящихся в гибридном графике, средний балл достиг 3,60, на удаленке — 3,42, а на территории работодателя — только 2,98. Высшую оценку «5» поставили по 30% сотрудников на удаленке и гибриде и лишь 16% из числа тех, кто трудится на территории компании.

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Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 381

Время проведения: 5-16 октября 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов.

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