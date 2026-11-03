Cloud.ru и Fork-Tech помогут финансовым организациям ускорить операции и повысить качество клиентского сервиса с помощью ИИ

Fork-Tech, ИТ- и ИИ-партнер для финансовых организаций полного цикла, и Cloud.ru, провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий, объявили о стратегическом технологическом партнерстве. Компании планируют совместно развивать решения на базе ИИ и защищенной облачной инфраструктуры, чтобы помочь банкам, инвестиционным и страховым компаниям автоматизировать операции, быстрее обрабатывать информацию и повышать качество обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщил представитель Cloud.ru.

Для клиентов компаний это означает более быстрый доступ к финансовым услугам, сокращение времени ожидания ответа, более точную обработку обращений и развитие персонализированных цифровых сервисов. При этом финансовые организации смогут внедрять ИИ с учетом требований к защите персональных данных, банковской тайне и обработке информации в регулируемых контурах.

В рамках партнерства компании сосредоточатся на интеграции платформы Evolution AI Factory, запуске автономных ИИ-агентов в защищенных средах и миграции аналитических данных финансовых организаций в сертифицированное облако Cloud.ru. Такой подход позволит создавать прикладные решения, которые работают с корпоративными данными, помогают сотрудникам быстрее находить нужную информацию и берут на себя рутинные операционные задачи.

Fork-Tech выступит партнером по проектированию архитектуры и развертыванию ИИ-решений на базе инфраструктуры Cloud.ru. Совместные проекты будут учитывать специфику финансового бизнеса, включая требования 152-ФЗ, защиту персональных данных и конфиденциальность банковской информации.

Технологической основой решений станет цифровая среда Cloud.ru Evolution AI Factory – платформа полного цикла для разработки, внедрения и эксплуатации сценариев на базе генеративного ИИ. С ее помощью финансовые организации смогут автоматизировать повторяющиеся операции, обрабатывать запросы клиентов, помогать сотрудникам с аналитикой и быстрее передавать сложные случаи специалистам. Это позволит сократить время выполнения операций и ускорить ответы на обращения пользователей.

Защищенные корпоративные базы знаний и поисковые среды на базе Evolution Managed RAG обеспечат сотрудникам доступ к актуальным внутренним документам, регламентам и аналитическим материалам. Вместо поиска информации в нескольких системах специалист сможет получать релевантный ответ из единого защищенного контура, что поможет снизить количество ошибок и ускорить принятие решений.

Доступ к Evolution Foundation Models, открытым LLM и моделям линейки GigaChat позволит настраивать ИИ под конкретные бизнес-задачи – например, для поддержки клиентов, анализа документов, подготовки ответов и выявления закономерностей в данных. Обработка информации будет выполняться в изолированной облачной среде с учетом требований безопасности, что позволит финансовым организациям развивать новые цифровые сервисы без потери контроля над корпоративными данными.

Защищенные гибридные хранилища и кластеры баз данных на платформе Cloud.ru Evolution будут использоваться для высоконагруженных транзакционных контуров. Это создаст основу для стабильной работы цифровых каналов и сервисов при росте количества операций и обращений пользователей.

«Для банков и страховых компаний искусственный интеллект – это прежде всего возможность повысить эффективность бизнес-процессов, сократить операционные издержки и улучшить качество обслуживания клиентов. При этом финансовый сектор предъявляет особые требования к безопасности данных, надежности и управляемости ИТ-систем. Наша задача – предоставить технологическую основу, которая позволит финансовым организациям внедрять ИИ с учетом этих требований. Мы объединяем возможности платформы Evolution AI Factory и отраслевую экспертизу партнеров, чтобы компании могли не просто экспериментировать с ИИ, а переходить к его практическому применению в бизнес-процессах и получать измеримый результат», – сказал директор департамента стратегического развития продуктов искусственного интеллекта в Cloud.ru Дмитрий Юдин.

«В финансовом секторе генеративный искусственный интеллект перестал быть предметом экспериментов и перешел в плоскость оценки операционной окупаемости, рисков ИБ и надежности контура. Платформа Evolution AI Factory от Cloud.ru решает задачу зрелого инфраструктурного базиса и оркестрации моделей. Мы связываем эти инструменты с реальными процессами финансовых организаций: настраиваем контекстные RAG-пайплайны по внутренним регламентам, интегрируем агентов в учетные контуры и обеспечиваем строгий контроль доступа к данным», – сказал директор по инновациям Fork-Tech Владислав Лаптев.