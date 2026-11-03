Axelot WMS объединила склады «Фряновского керамического завода» «в цифре»

Маркетплейсы и многоканальные продажи ускорили модернизацию склада «Фряновского керамического завода». На смену устаревшей WMS пришла Axelot — с поддержкой КИЗов и смешанной комплектации. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Производитель керамической плитки и керамогранита «Фряновский керамический завод» завершил проект внедрения Axelot WMS на своем складе готовой продукции. Необходимость в модернизации логистики была обусловлена в первую очередь изменением модели продаж: выход на маркетплейсы и развитие многоканальной дистрибуции резко повысили требования к скорости и точности складских операций, а прежняя WMS перестала отвечать этим задачам.

Главным вызовом для проектной команды стала необходимость объединить все складские площадки предприятия в единое цифровое пространство.

Помимо стандартной автоматизации приемки (как из производства, так и от внешних поставщиков), размещения с учетом партионности, комплектации, контроля и отгрузки, заказчику требовался ряд донастроек, специфических для отрасли. Например, функции контроля сроков годности, работы с КИЗами и поддержки двух схем комплектации: целыми палетами и «миксами». Адаптация Axelot WMS под эти процессы позволила не просто заменить устаревшее ПО, а обеспечить полную цифровую управляемость складом, в том числе при работе со смешанными заказами и в условиях жестких требований к учету партий.

Отдельно участники проекта с обеих сторон подчеркнули, что важную роль в соблюдении заявленных сроков его реализации сыграла плотная совместная работа. Специалисты завода активно включались в проработку требований к системе, обеспечивая оперативную обратную связь, а эксперты Axelot оперативно настраивали необходимую функциональность в конфигурации WMS заказчика. Такой формат взаимодействия позволил быстро синхронизировать процессы и избежать задержек.

В результате на складе «Фряновского керамического завода» повысились скорость и точность выполнения операций, а логистика предприятия получила надежную основу для дальнейшего масштабирования бизнеса под растущие объемы продаж — при полной прозрачности движения товара от приемки до отгрузки клиенту.