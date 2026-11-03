Arenadata Harmony MDM совместно с НЛМК-ИТ поможет НЛМК управлять данными о сотрудниках

На Новолипецком металлургическом комбинате (ПАО НЛМК) завершен проект внедрения MDM-системы Arenadata Harmony MDM в HR-домене предприятия. В рамках инициативы реализован домен HR, состоящий из основных справочников — «Сотрудники», «Физические лица», «Штатные позиции» и «Подразделения» — для прозрачного управления информацией о персонале НЛМК. ИТ-решение позволяет работать с данными в едином контуре, обеспечивает их согласованность и снижает затраты на получение HR-данных другими цифровыми решениями. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Группа НЛМК — российский и международный производитель высококачественной стали, объединяющий 15 предприятий, на которых сегодня работает более 44 тыс. сотрудников. Особое внимание в НЛМК уделяется совершенствованию кадровых процессов — от найма до профессионального роста сотрудников. Этому в том числе способствует развитая ИТ-инфраструктура. Компания предъявляет строгие требования как к собственной ИТ-экосистеме, так и к взаимодействию с внешними поставщиками цифровых решений.

Для ведения данных о сотрудниках и организационной структуре в НЛМК исторически используется платформа SAP HCM, а для автоматизации других HR-процессов внедрены отдельные специализированные системы. Однако, учитывая внутреннюю специфику процессов и необходимость иметь единую точку распространения HR-данных, было принято решение внедрить отечественную MDM-систему в качестве единого хаба информации о сотрудниках и организационной структуре для всех цифровых HR-сервисов и других ИТ-решений компании.

Новое ИТ-решение позволило создать централизованную базу данных с прозрачной структурой, надежными инструментами управления доступом и поддержкой множества параллельных запросов.

Перед рабочей группой проекта стояла задача не только проанализировать существующие в HR-домене данные, но и создать на их основе унифицированную и понятную структуру, в которой были бы заложены возможности масштабирования для решения большего спектра бизнес-задач. Для этого в ходе проекта было спроектировано и реализовано более 80 справочников с возможностью дальнейшего расширения. Это позволило систематизировать персональные данные со справочной информацией и реализовать их проверку.

Проект внедрения MDM-системы был реализован НЛМК-ИТ совместно с партнером - компанией «Навикон», российским системным интегратором. На первом этапе специалисты развернули систему в инфраструктуре группы НЛМК, включая все необходимые сервисы, внедрили базовую модель данных и организовали перенос информации из текущего решения. Кроме того, к MDM подключили три HR-сервиса НЛМК.

На втором этапе была значительно доработана модель данных, ролевая модель полномочий, позволяющая гибко настраивать доступ к получаемым данным, и средства контроля качества информации. Кроме того, специалисты «Навикон» оказали поддержку в подключении пяти дополнительных «систем-потребителей». MDM-решение позволило унифицировать работу с HR-данными, обеспечив согласованность между различными ИТ-продуктами. Особое внимание уделялось снижению затрат на разработку цифровых решений для HR — это стало возможно за счет снижения трудозатрат на получение HR-данных.

«Совместная работа команд «Навикон» и НЛМК-ИТ позволила качественно реализовать проект с учетом специфики бизнес-процессов предприятия. А технологии low-code и инструменты self-service Arenadata Harmony MDM позволят специалистам заказчика самостоятельно поддерживать систему и развивать ее функциональность», — сказал Евгений Обелов, технический директор Arenadata Harmony MDM.

«Для нас было принципиально важно найти решение, которое позволит накапливать и распространять HR-данные, гибко развивая модель данных и подключая новые ИТ-системы. Этот проект стал одним из ключевых элементов нашей программы цифровизации HR, — сказала Рада Малахова, технический лидер направления HR НЛМК-ИТ. — На текущем этапе в MDM-системе HR-домена уже интегрировано девять систем-потребителей. Силами НЛМК-ИТ ведется подключение следующих систем, параллельно идет развитие бизнес-модели с применением инструментов повышения качества данных».