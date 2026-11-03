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АО «Новомет-Пермь» повышает эффективность мониторинга сети с помощью PT NAD

АО «Новомет-Пермь», российский производитель оборудования для нефтедобычи, внедрил продукт Positive Technologies для анализа сетевого трафика и выявления подозрительной активности внутри инфраструктуры – PT Network Attack Discovery (PT NAD). В ходе пилотного проекта система подтвердила свою эффективность, после чего компания приняла решение использовать решение на постоянной основе. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Команде специалистов «Новомет-Пермь» было важно получать больше информации о происходящем внутри инфраструктуры и выявлять подозрительную активность в сетевом трафике. Для решения этой задачи компания начала выбирать продукт класса NTA/NDR. При выборе решения одним из основных критериев стала экспертиза, благодаря которой система точно выявляет действия злоумышленников в сети, упрощает расследование инцидентов и помогает предприятию в проактивном поиске угроз.

Пилотный проект подтвердил возможности PT NAD на практике. Во время тестирования система обнаружила внутреннего нарушителя — результат, которого специалисты компании не ожидали получить на этом этапе. После завершения пилотного проекта «Новомет-Пермь» выбрала в качестве постоянного решения PT NAD.

Сейчас PT NAD анализирует корпоративный трафик. Специалисты «Новомет-Пермь» работают с лентой активностей, изучают срабатывания системы и используют их при расследовании инцидентов. Помимо встроенных механизмов обнаружения угроз, команда создает собственные правила для интересующих сценариев.

«Для нас анализ сетевого трафика — важный источник информации о том, что происходит внутри инфраструктуры. Если атакующий уже проник в сеть, ему нужно исследовать ее, закрепиться, двигаться дальше — и эти действия можно увидеть в трафике. При выборе PT NAD для нас также была важна экспертиза, заложенная в продукт: готовые правила дают специалисту отправную точку для анализа, помогают быстрее разобраться в ситуации и понять, что именно происходит в сети», — сказал начальник отдела информационной безопасности АО «Новомет-Пермь».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Внедрение PT NAD позволило команде «Новомет-Пермь» получить дополнительный источник информации о событиях внутри сети. Это особенно важно при потенциальных целевых атаках: злоумышленник, прежде чем добраться до интересующих его систем, может исследовать инфраструктуру и пытаться закрепиться в ней. PT NAD обнаруживает проведение разведки и перемещения внутри периметра и помогает специалистам восстановить происходящее по сетевому трафику.

«Отдельное срабатывание в трафике не всегда дает ИБ-специалисту достаточно информации, чтобы понять, что происходит в сети. Поэтому при анализе трафика важны не только механизмы обнаружения угроз, но и контекст, который помогает разобраться в ситуации и восстановить картину происходящего. В PT NAD эти возможности дополняет экспертиза Positive Technologies — правила обнаружения угроз и индикаторы компрометации. В результате команда ИБ получает инструмент не только для выявления подозрительной активности, но и для ее дальнейшего анализа и расследования», — сказал Виктор Еременко, лидер продуктовой практики PT NAD в Positive Technologies.

Внедрением продукта занимался партнер Positive Technologies — группа компаний «Абрикос».

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