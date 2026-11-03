Анатолий Гарбузов: Московский производитель оборудования радиационного контроля на треть увеличил число проектов НИОКР

Столичное НПП «Доза» на треть увеличило количество проектов в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основная специализация компании — разработка и производство систем и приборов радиационного контроля. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Ранее Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) компенсировал предприятию часть процентной ставки по кредиту, привлеченному на строительство производственного здания.

«При содействии МФППиП производитель оборудования радиационного контроля реализовал инвестиционный проект по развитию проминфраструктуры. За счет этого компания уже на треть увеличила число исследовательских проектов. Сегодня предприятие продолжает расширение: на территории ОЭЗ “Технополис Москва” ведется строительство нового здания», — сказал Анатолий Гарбузов.

Развитие производственных и исследовательских компетенций позволяет НПП «Доза» участвовать в реализации крупных российских и зарубежных проектов. В 2026 г. компания завершила комплекс работ по оснащению Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» автоматизированной системой радиационного контроля. Среди зарубежных проектов НПП «Доза» — АЭС «Аккую» в Турции, АЭС «Руппур» в Бангладеш, АЭС «Эль-Дабаа» в Египте и другие.

Программа инвестиционного кредитования МФППиП предусматривает компенсацию процентной ставки в размере 50 процентов от ключевой ставки ЦБ РФ. Максимальный срок поддержки составляет пять лет, максимальная сумма кредита, подлежащая компенсации, — пять миллиардов рублей.

Москва активно развивает инвестиционный климат и промышленный потенциал. Благодаря городским решениям растет производительность труда и эффективность производств. Такие мероприятия вносят вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».