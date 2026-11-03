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Активность в сервисе «Яндекс Пэй» восстановилась — пользователи стали открывать более чем вдвое больше вкладов

Пользователи «Яндекс Пэй» стали чаще открывать счета в «Сейвах». С 19 октября по 1 ноября среднее число открытий вкладов в день более чем в два раза превысило аналогичный сентябрьский показатель. Объем средств на них уже превысил уровень до инцидента. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс Пэй» планирует активнее развивать «Сейвы» и рассматривает их как одно из стратегических направлений бизнеса. Недавно в приложении появились три новых фонда под управлением УК «ВИМ Инвестиции» — для вложений в рублевые облигации, золото, а также акции и облигации.

Сейчас карта «Яндекс Пэй», платежи и переводы, начисление кешбэка работают в полном объеме. Также восстановлены все возможности «Сплита», «Супер Сплита», кредитов и сервисов «Яндекс Пэй» для бизнеса.

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