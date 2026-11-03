Aktiv.consulting и «Тим Форс» подтвердили допуск к работе с финансовым сектором ГОСТ 57580.1

Aktiv.consulting (бизнес-направление компании «Актив») совместно с командой «Тим Форс» завершили проект по приведению системы информационной безопасности компании к требованиям ГОСТ 57580.1. Компания получила официальное заключение о соответствии с итоговым уровнем 0,7, что подтверждает зрелость ее системы ИБ и надежность, как поставщика банковского сектора. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

После 2022 г. Банк России последовательно ужесточает требования к защите информации в финансовой сфере. Для подрядчиков банков это означает более строгий контроль ИБ, поэтому «Тим Форс» решила подтвердить свой уровень независимой оценкой соответствия.

Сложность заключалась в том, что стандарт изначально спроектирован для банков с их инфраструктурой — кассовыми узлами, процессингом, банкоматами. У «Тим Форс» как у ИТ-разработчика эти объекты отсутствуют. Требовалась глубокая экспертная адаптация: аргументированное исключение неприменимых мер и корректная интерпретация оставшихся применительно к деятельности компании-разработчика.

Дополнительные ограничения: жесткие сроки, невозможность длительных выездных проверок, необходимость решить задачу без расширения штата и закупки избыточных средств защиты, а также фокус сотрудников на разработке, а не на ИБ.

Aktiv.consulting применила гибридную методологию. Вместо классического аудита с длительными интервью использовались структурированные опросные листы с последующей выборочной экспертной верификацией. Это снизило нагрузку на персонал, ускорило сбор информации на 50–70% и сразу дало письменные артефакты для аудиторов.

Ключевой этап — экспертная адаптация ГОСТ 57580.1 под профиль ИТ-разработчика. Совместно со специалистами «Тим Форс» команда Aktiv.consulting проанализировала требования стандарта: аргументированно исключила меры, неприменимые для компании без банковской инфраструктуры; оставшиеся требования переложила на процессы разработки, эксплуатации и сопровождения ПО; приоритизировала меры по влиянию на итоговый балл.

На основе собранных данных разработан полный комплект организационно-распорядительной документации и сформирована дорожная карта развития ИБ на годы вперед, учитывающая ужесточение требований регулятора с 2027 г.

Официальное заключение о соответствии ГОСТ 57580.1 (уровень 0,7), укрепило позиции АО «Тим Форс Альянс» (входит в группу компаний «Тим Форс») в тендерах и стало одним из условий работы с крупным стратегическим клиентом. Главная ценность — не сам документ, а выстроенная ИБ-инфраструктура: процессы разработки и сопровождения банковского ПО в АО «Тим Форс Альянс» ведутся в соответствии с требованиями стандарта, создана прозрачная СОИБ, понятная сотрудникам и внешним аудиторам.

Такой подход позволил достичь целевого уровня без избыточных затрат на новые средства защиты. Полученное заключение и сформированная доказательная база применимы при работе с другими финансовыми организациями и сокращают затраты на подтверждение соответствия в новых проектах, а поддерживать и повышать уровень компания будет в рамках периодической переоценки.

«Финтех для «Тим Форс» – это многолетняя практика. Нам было важно не просто получить заключение, а встроить требования банковского стандарта в то, как мы разрабатываем и сопровождаем ПО. Как интегратор производительности мы отвечаем за результат всей связки – специалистов, команд и цифровых инструментов, в том числе на базе ИИ. Информационная безопасность в этой связке – не формальность к тендеру, а базовое условие доверия заказчика», – отметил Илья Воробьев, генеральный директор АО «Тим Форс Альянс».