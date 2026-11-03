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42% руководителей оставляют в компании сотрудников, которыми недовольны, потому что их некем заменить

75% руководителей сталкивались с ситуацией, когда уход ключевого сотрудника мог создать проблемы для компании. Из-за этого они боятся увольнять таких специалистов, разрешают им больше, чем остальным, и идут на уступки. Это показало исследование «Русской Школы Управления» (РШУ).

В исследовании приняли участие 726 человек: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

42% руководителей признались, что оставляли в компании сотрудника, от которого хотели избавиться, потому что его сложно заменить. Еще 33% не увольняли такого специалиста, но серьезно опасались, что без него возникнут проблемы. Только четверть опрошенных не сталкивалась с подобной ситуацией.

Зависимость от ключевых сотрудников влияет и на другие кадровые решения. 29% руководителей назвали увольнение самым сложным решением в работе с такими специалистами. Еще 13% признались, что им трудно жестко указать им на ошибки, а столько же — потребовать соблюдения общих правил.

Незаменимым сотрудникам разрешают больше

Зависимость от отдельных специалистов отражается на правилах внутри компании. 27% руководителей прямо признались, что разрешают ключевым сотрудникам больше, чем остальным. Еще 31% иногда вынуждены делать для них исключения. Столько же отметили, что различия в отношении есть, хотя они незначительные.

Чаще всего руководители идут навстречу ключевым сотрудникам*, когда те просят изменить график или формат работы: так ответили 62% опрошенных. Треть руководителей (33%) готовы повысить им зарплату. Еще 22% позволяют отказаться от дополнительных обязанностей.

При этом 13% руководителей признались, что идут на уступки, когда ключевые сотрудники нарушают внутренние правила. Лишь 15% заявили, что компания не делает для них исключений.

Сотрудники используют свою незаменимость в переговорах

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По словам 24% руководителей, ключевые сотрудники прямо говорили о своей важности для компании во время переговоров о зарплате или условиях работы. Еще 51% замечали, что сотрудники намекали на это. Четверть опрошенных (25%) не сталкивалась с подобным поведением.

Если ключевой сотрудник решит уволиться, 44% руководителей попытаются убедить его остаться. Еще 33% попросят задержаться до завершения важных задач. Предложить лучшие условия готовы 9% руководителей. Столько же сразу примут увольнение и начнут искать замену.

Таким образом, для многих компаний уход отдельного специалиста становится не просто кадровым вопросом. Страх потерять важные знания и процессы заставляет руководителей сохранять невыгодные для себя рабочие отношения и отступать от общих правил.

«Самая опасная ситуация для руководителя — когда он понимает, что сотрудник ему уже не подходит, но расстаться с ним не может, потому что некем заменить. В этот момент бизнес начинает подстраиваться под человека: ему прощают ошибки, разрешают больше, чем другим, идут на уступки. И постепенно руководитель теряет управленческую позицию. Проблема не в том, что в компании есть ключевые сотрудники. А в том, что вместе с ними компания не выстроила систему, которая позволяет бизнесу работать без привязки к конкретным людям. Сильный руководитель — не тот, у кого нет незаменимых сотрудников, а тот, кто умеет управлять риском зависимости от других», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».

*Можно было выбрать несколько вариантов

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