«Юниверс Дата» получила сертификат ФСТЭК на высоконагруженную версию системы управления мастер-данными

Высоконагруженная редакция системы управления мастер-данными «Юниверс MDM HPE» (№11693 в Едином реестре российского ПО, разработчик – компания «Юниверс Дата») получила сертификат соответствия ФСТЭК по 4 уровню доверия. Cертификат подтверждает, что решение соответствует строгим требованиям информационной безопасности и обеспечивает надежную защиту данных и критической инфраструктуры. Об этом CNews сообщил представитель DIS Group.

«Юниверс MDM HPE» позволяет осуществлять обработку и хранение больших объемов основных данных и нормативно-справочной информации (НСИ) в условиях высоких нагрузок: поддержка одновременной работы от 100 и более пользователей, объемы справочников от 30 млн записей и выше; оптимизации под пиковые нагрузки и тяжелые сценарии загрузки и обработки данных. Время на поиск и отклик менее 1 с; горизонтальное масштабирование производительности, повышение отказоустойчивости и балансировка запросов между экземплярами серверов приложения; встроенная процедура деперсонализации данных, инструменты профилирования и архивирования исторических данных.

«Редакция «Юниверс MDM HPE» предназначена для компаний и организаций с большими массивами данных и высокими нагрузками на справочники и реестры. Пройдя сертификацию ФСТЭК, мы сделали преимущества этой редакции доступными для участников рынка с высокими требованиями к информационной безопасности и стандартам разработки», — сказал Дмитрий Финк, генеральный директор «Юниверс Дата».

«Безопасность данных перестала быть только регуляторным требованием для объектов критической инфраструктуры, она является основой для устойчивого развития любой организации. Мы рады совместно с «Юниверс Дата» предложить нашим клиентам продукт, одновременно отвечающий высоким требованиям к безопасности и производительности», — сказал Кирилл Вихровский, коммерческий директор DIS Group.

DIS Group является мастер-дистрибьютором решений «Юниверс Дата» на российском рынке. Решение «Юниверс MDM» входит в состав интеллектуальной дата-платформы AIDP, которая позволяет решать задачи, связанные с управлением данными для ИИ-аналитики реального времени. Корпоративная редакция решения (EE) также имеет сертификат соответствия от ФСТЭК по 4 уровню доверия.