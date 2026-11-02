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В Новгородской области число многоступенчатых мошеннических схем выросло в пять раз

МТС с помощью инструмента «Защитник» проанализировала нежелательные и мошеннические звонки жителям Новгородской области с января по сентябрь 2026 г. За год число многоступенчатых схем обмана в регионе выросло в пять раз. Почти пятая часть выявленных мошеннических сценариев в регионе приходится на схемы, в которых злоумышленники звонят потенциальной жертве несколько раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Общее количество нежелательных звонков в Новгородской области снизилось примерно на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., однако активность мошенников сохраняется, а сценарии обмана становятся сложнее. Злоумышленники используют серию звонков, чтобы постепенно вызвать доверие у потенциальной жертвы и получить доступ к персональным данным. С января по сентябрь решение на базе искусственного интеллекта МТС заблокировало в регионе более 6,3 млн нежелательных вызовов.

По данным аналитиков, чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и финансовых организаций, звонили под видом рекламы и опросов, а также коллекторов. Средняя продолжительность мошеннического звонка в 2026 году составила около 5 секунд. До одного абонента в регионе пытались дозвониться 11,5 тыс. раз – все эти вызовы были выявлены и заблокированы «Защитником».

«Мошеннические сценарии становятся всё сложнее, и обычному человеку практически невозможно держать в голове все новые уловки. Поэтому особенно важно, чтобы часть этой работы брали на себя технологии. “Защитник” МТС анализирует подозрительные вызовы, помогает отсекать нежелательные звонки и может предупредить о риске уже во время разговора. При этом базовое правило остаётся прежним: если собеседник торопит, просит сообщить код, данные карты или срочно совершить какое-либо действие, лучше завершить разговор и самостоятельно проверить информацию. Именно такая связка технологий и личной бдительности помогает не попасть в мошеннический сценарий», – сказал директор МТС в Новгородской области Николай Бетелев.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

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