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«ТендерИМ» 1.31 — ИИ-разбор документации и полный цикл закупки

Компания «ТендерИМ» выпустила версию 1.31 — рабочую станцию тендерщика для закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. В отличие от агрегаторов, которые показывают список закупок, «ТендерИМ» ведет закупку целиком: находит ее, разбирает документацию по четырем разделам (условия, предмет, расчет, рекомендации), считает себестоимость, логистику, обеспечение и маржу, помогает подготовить коммерческое предложение и ведет сделку до конца гарантии. Об этом CNews сообщили представители компании «ТендерИМ».

Ключевое отличие — расчетная часть. Экономика закупки считается формулами, а не «мнением модели»: обеспечение заявки и контракта, антидемпинг, деньги на ЭТП, логистика по городам России, налоги и маржинальность. Решение «участвуем или нет» принимается по цифрам до подачи заявки.

Вторая сторона работы — документы. По свободному описанию товара программа собирает структуру технического задания и выгружает ее в DOCX, а локальные сметы (ЛСР) разбирает по строкам: объемы, коды ГЭСН/ФЕР, материалы, накладные расходы и сметная прибыль.

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Рабочие данные (закупки, расчеты, документы) хранятся на компьютере пользователя; на сервер уходят только поиск и интеллектуальный анализ. Программа зарегистрирована в Роспатенте (№ 2026688444), оператор персональных данных включен в реестр Роскомнадзора.

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