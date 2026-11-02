Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы
|

Staffcop подтвердил совместимость с актуальной версией платформы коммуникаций eXpress

Разработчики системы расследования инцидентов Staffcop (входит в экосистему для бизнеса «Контур») проверили совместимость с актуальной версией платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress. Тестирование подтвердило корректную работу механизма перехвата данных через протокол ICAP и агентского перехвата сообщений. Интеграция позволяет компаниям контролировать корпоративные коммуникации и снижать риски утечки конфиденциальной информации. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Специалисты Staffcop проверили работу механизмов контроля информации, передаваемой через eXpress, как непосредственно на рабочих местах сотрудников, так и по протоколу ICAP. По результатам испытаний подтверждена корректная работа перехвата. Это позволяет организациям, использующим оба решения, получать данные из корпоративного мессенджера для последующего анализа средствами Staffcop.

Корпоративные мессенджеры используются для обмена рабочими сообщениями, документами и другой служебной информацией. При этом, как и электронная почта или облачные хранилища, они могут становиться каналами утечки конфиденциальных данных. Интеграция со Staffcop позволяет включить eXpress в существующие процессы мониторинга пользовательской активности, выявления потенциальных инцидентов и расследования возможных утечек.

Даниил Бориславский, директор по продукту Staffcop, эксперт «Контур.Эгиды»: «Корпоративный мессенджер воспринимается сотрудниками как защищённая среда для общения, однако само по себе использование специализированной платформы не исключает рисков внутренних инцидентов. Через рабочие чаты могут передаваться конфиденциальные документы, клиентские данные и другая чувствительная информация. Поэтому для специалистов по информационной безопасности важно сохранять возможность контроля таких каналов независимо от того, какие инструменты коммуникации использует компания. Проверка совместимости Staffcop с актуальной версией eXpress подтверждает работоспособность интеграции и помогает обеспечивать непрерывность мониторинга корпоративных коммуникаций».

Максим Рубан, руководитель направления информационной безопасности корпоративной платформы коммуникаций eXpress: «Подтверждённая совместимость Staffcop с eXpress — важный практический результат для компаний, которые строят единый контур контроля корпоративных коммуникаций. Современные корпоративные мессенджеры уже давно стали стандартом коммуникаций в российских компаниях. При этом сотрудники часто воспринимают такие каналы как менее контролируемые, чем электронная почта. Именно поэтому возможность прозрачного и корректного контроля потоков корпоративных данных критически важна. Данная интеграция позволяет централизованно подключать eXpress в уже существующие системы защиты информации без создания новых систем, что снижает операционную нагрузку и поддерживает единообразие для команды ИБ, повышая непрерывность защиты».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Марухин, Sitronics Group: Вчерашние знания будут бесполезны завтра

Найден неожиданный виновный в гигантском сбое Рунета. И это не атака БПЛА на «Яндекс»

Обзор: Графические платформы для управления СУБД 2026

«Ростелеком» проговорился о мотивационной платформе для тысяч ИТ-шников, задействованных в блокировках Рунета

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще