Staffcop подтвердил совместимость с актуальной версией платформы коммуникаций eXpress

Разработчики системы расследования инцидентов Staffcop (входит в экосистему для бизнеса «Контур») проверили совместимость с актуальной версией платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress. Тестирование подтвердило корректную работу механизма перехвата данных через протокол ICAP и агентского перехвата сообщений. Интеграция позволяет компаниям контролировать корпоративные коммуникации и снижать риски утечки конфиденциальной информации. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Специалисты Staffcop проверили работу механизмов контроля информации, передаваемой через eXpress, как непосредственно на рабочих местах сотрудников, так и по протоколу ICAP. По результатам испытаний подтверждена корректная работа перехвата. Это позволяет организациям, использующим оба решения, получать данные из корпоративного мессенджера для последующего анализа средствами Staffcop.

Корпоративные мессенджеры используются для обмена рабочими сообщениями, документами и другой служебной информацией. При этом, как и электронная почта или облачные хранилища, они могут становиться каналами утечки конфиденциальных данных. Интеграция со Staffcop позволяет включить eXpress в существующие процессы мониторинга пользовательской активности, выявления потенциальных инцидентов и расследования возможных утечек.

Даниил Бориславский, директор по продукту Staffcop, эксперт «Контур.Эгиды»: «Корпоративный мессенджер воспринимается сотрудниками как защищённая среда для общения, однако само по себе использование специализированной платформы не исключает рисков внутренних инцидентов. Через рабочие чаты могут передаваться конфиденциальные документы, клиентские данные и другая чувствительная информация. Поэтому для специалистов по информационной безопасности важно сохранять возможность контроля таких каналов независимо от того, какие инструменты коммуникации использует компания. Проверка совместимости Staffcop с актуальной версией eXpress подтверждает работоспособность интеграции и помогает обеспечивать непрерывность мониторинга корпоративных коммуникаций».

Максим Рубан, руководитель направления информационной безопасности корпоративной платформы коммуникаций eXpress: «Подтверждённая совместимость Staffcop с eXpress — важный практический результат для компаний, которые строят единый контур контроля корпоративных коммуникаций. Современные корпоративные мессенджеры уже давно стали стандартом коммуникаций в российских компаниях. При этом сотрудники часто воспринимают такие каналы как менее контролируемые, чем электронная почта. Именно поэтому возможность прозрачного и корректного контроля потоков корпоративных данных критически важна. Данная интеграция позволяет централизованно подключать eXpress в уже существующие системы защиты информации без создания новых систем, что снижает операционную нагрузку и поддерживает единообразие для команды ИБ, повышая непрерывность защиты».