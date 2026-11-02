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Спамеры пытались дозвониться новосибирцу больше 15 тыс. раз

МТС проанализировала, кому чаще всего поступали нежелательные звонки в регионах России в период с января по сентябрь 2026 г. Большинство спам вызовов традиционно пришлось на крупные города. Новосибирск оказался на четвертой строчке этого рейтинга. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего мошенники звонили жителям Москвы (17% от общего числа звонков), затем следуют Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6%), Новосибирск (4%) и Уфа (3%). В этих городах злоумышленники чаще всего предпочитали классические схемы обмана: звонки от имени пенсионных и социальных служб, государственных органов, а также вызовы под видом курьеров почтовых служб и маркетплейсов.

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По итогам первых девяти месяцев 2026 г. наблюдается снижение общего числа мошеннических вызовов по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. По данным сервиса «МТС Защитник», в Новосибирской области с начала этого года были заблокированы 68 млн нежелательных звонков. Абсолютным рекордсменом по количеству попыток дозвонов в регионе стал абонент, которому поступило более 15 тыс. спам-вызовов. Все они были заблокированы решениями на базе искусственного интеллекта и Big Data.

«Мошенники нередко специально нагнетают обстановку и подталкивают к быстрым действиям — это тревожный сигнал. В такой ситуации самое разумное — не торопиться и дать себе время все обдумать, прежде чем что‑то решать. Ни в коем случае не раскрывайте по телефону коды из СМС, реквизиты карт или пароли. Если чувствуете подвох, просто завершите разговор и свяжитесь с организацией сами — найдите номер на ее официальном сайте и позвоните туда. А чтобы снизить риски, стоит воспользоваться инструментами защиты, которые предлагают мобильные операторы», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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