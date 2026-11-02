Smart Engines обучила ИИ выявлять дипфейки даже при маскировке следов подделки

Российская ИИ-компания Smart Engines усовершенствовала технологию выявления дипфейков документов. Система стала в 3,4 раза точнее детектировать изображения, созданные с помощью генеративного ИИ, даже при попытках мошенников скрыть следы подделки. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Обновленная технология вошла в состав антифрод-платформы «Шерлок 3о» и помогает банкам, МФО и другим организациям проверять подлинность документов при дистанционном обслуживании клиентов.

Мошенничество с использованием поддельных документов остается одной из наиболее устойчивых и растущих угроз для бизнеса и государства. Согласно совместному отчету Smart Engines и юридической фирмы Intellect, в 2025 г. число зарегистрированных преступлений по ст. 327 УК РФ увеличилось на 338% по сравнению с 2024 г. и стало максимальным за семь лет. Ситуацию усугубляет распространение инструментов генеративного ИИ, которые снижают затраты на создание поддельных документов и делают их доступными более широкому кругу злоумышленников.

Парировать эту угрозу помогает антифрод-платформа «Шерлок 3о». Решение выявляет широкий спектр подделок документов – от переклейки фотографий и точечного изменения данных до коллажей и дипфейков, созданных с помощью NanoBanana, ChatGPT, Grok, Qwen, Midjourney, Stable Diffusion, Flux и еще 20 других моделей. После обновления платформа точнее распознает дипфейки даже при попытках скрыть следы ИИ-генерации, а также лучше обнаруживает крупные вставки – например, наложение документа на готовый фон или замену фотографии владельца. Улучшения достигнуты благодаря переобучению нейросетей на расширенном наборе данных с более интенсивными преобразованиями изображений и совершенствованию алгоритма интерпретации результатов их работы.

В настоящее время «Шерлок 3о» обеспечивает проверку по более 600 признакам и поддерживает документы более 230 государств и юрисдикций мира, включая Россию, страны ЕАЭС и БРИКС. Решение уже применяется в международных аэропортах Шереметьево, Внуково и Кольцово, а также в крупнейших российских банках, микрофинансовых организациях, ФНС России и нотариате. Благодаря технологии Smart Engines «Займер» предотвратил более 10 тыс. попыток оформления займов по чужим паспортам за год.