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«СКБ Контур» и «Аммоний» договорились о сотрудничестве в сфере оценки контрагентов

Компания «Аммоний» и «СКБ Контур» подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из направлений взаимодействия станет развитие масштабируемой модели скоринговой оценки контрагентов для решения задач управления рисками. Об этом CNews сообщил представитель компании «СКБ Контур».

Документ подписали ИТ-директор «СКБ Контур» Артем Прескарьян и ИТ-директор компании «Аммоний» Евгений Абрахманов. Сотрудничество планируется в рамках сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус».

Одним из направлений сотрудничества станет развитие масштабируемой модели скоринговой оценки контрагентов для решения задач управления рисками. Скоринговая оценка — это анализ надежности клиентов и поставщиков по заданным критериям, результат которого выражается в балльном рейтинге. При его расчете могут учитываться финансовые показатели, сведения о судебных спорах, задолженностях и другие данные о компании. Такой подход позволяет проверять контрагентов по единым правилам и оценивать риски сотрудничества с ними.

Компании также намерены изучать и тестировать новые направления бизнеса, продукты и решения.

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Артем Прескарьян, ИТ-директор «СКБ Контур», сказал: «Для бизнеса важно своевременно оценивать риски сотрудничества с контрагентами и принимать решения на основе данных. Партнерство с “Аммонием” позволит нам применить возможности Контур.Фокуса в решении практических задач компании. Надеюсь, что обмен опытом поможет лучше понять потребности бизнеса в отечественных цифровых инструментах».

Евгений Абрахманов, ИТ-директор компании «Аммоний», отметил: «Для АО «Аммоний» внедрение современных цифровых инструментов — важная составляющая повышения эффективности бизнес-процессов, в том числе совершенствования системы управления рисками. Партнерство с «СКБ Контур» расширит возможности цифровизации, поможет усовершенствовать подходы к оценке надежности контрагентов и повысить прозрачность деловых отношений. Уверен, что объединение технологической экспертизы партнеров и нашего практического опыта станет основой для развития корпоративных решений на базе «Контур.Фокус».

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