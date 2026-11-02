Сибирский политехнический техникум выстроил ИТ-инфраструктуру на решениях «Ред Софт». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Сибирский политехнический техникум ведет подготовку по широкому спектру направлений: от программирования и сетевого администрирования до мехатроники, робототехники и технической эксплуатации оборудования. В техникуме обучаются несколько тысяч студентов.

В начале 2024 г. техникум и компания «Ред Софт» заключили соглашение о сотрудничестве. Первым его шагом стало внедрение операционной системы «Ред ОС» в стенах учреждения. ИТ-специалисты учреждения отметили удобство администрирования новой операционной системы, преподаватели — простоту интеграции в занятия, а студенты — понятный и дружелюбный интерфейс.

Когда количество рабочих станций под управлением «Ред ОС» стало расти, перед техникумом встала новая задача — выстроить полноценную импортонезависимую инфраструктуру. Разрозненные решения усложняли управление, поэтому логичным продолжением стало расширение сотрудничества с «Ред Софт»: техникуму требовались продукты, которые работают в единой экосистеме — легко, предсказуемо и без лишних интеграционных издержек.

За два года ИТ-ландшафт техникума перешел на экосистему решений «Ред Софт»: операционная система «Ред ОС» внедрена на 1 тыс. рабочих мест: в компьютерных классах, лабораториях и на рабочих местах преподавателей; серверная инфраструктура техникума переведена на отечественную платформу «Ред ОС Сервер»; система централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» позволила администраторам техникума контролировать парк рабочих станций и серверов из единой точки; среда виртуализации «Ред ВИРТ» обеспечивает гибкое развертывание виртуальных машин и эффективное использование серверных ресурсов; система управления базами данных СУБД «Ред База Данных» используется для хранения и обработки информации в учебных и административных процессах; система управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест «Ред ВРМ» дополнило экосистему решений и автоматизирует внутренние операции техникума.

Внедрение не ограничилось технической стороной. Решения «Ред Софт» стали частью образовательной программы техникума: материалы по изучению отечественной операционной системы и сопутствующих решений включены в учебные курсы техникума. Студенты осваивают те инструменты, с которыми им предстоит работать на предприятиях.

Отдельное направление работы техникума — образовательный кластер «Кузбасс безопасный», открытый в 2024 г. на базе Сибирского политехнического техникума в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Здесь готовят специалистов по четырем направлениям: правоохранительная деятельность, пожарная безопасность, юриспруденция и защита в чрезвычайных ситуациях.

Все студенты кластера осваивают профессию на рабочих станциях под управлением «Ред ОС» — от оформления документов до работы с профильными информационными системами. Такой подход готовит кадры для силовых структур и служб МЧС сразу к работе в импортонезависимой ИТ-среде, которая уже сегодня развертывается в ведомствах Кузбасса.

Всего до 4 тыс. учащихся техникума используют продукты «Ред Софт» в учебном процессе. Пять преподавателей прошли обучение и теперь передают знания студентам — от базовой работы с «Ред ОС» до администрирования инфраструктуры и управления базами данных.

В результате проекта: парк учебных компьютеров техникума, насчитывающий более 1 тыс. рабочих мест, переведен на «Ред ОС»; создана импортонезависимая ИТ-инфраструктура, охватывающая рабочие станции, серверы, виртуализацию, СУБД и управление ИТ-инфраструктурой учреждения; до 4 тыс. студентов получили доступ к изучению отечественного программного обеспечения в рамках образовательных программ; подготовлены преподавательские кадры, способные вести занятия на решениях «Ред Софт».

Техникум вышел на новый уровень цифровой зрелости и готовности к требованиям импортозамещения в сфере образования. Сотрудничество «Ред Софт» и Сибирского политехнического техникума продолжается. В планах – дальнейшее развитие инфраструктуры на базе отечественных решений, расширение учебных модулей по продуктам экосистемы и подготовка студентов к работе с российским ПО с первых курсов. Техникум становится не просто потребителем отечественных технологий, а полноценной площадкой для подготовки специалистов, которые будут строить импортонезависимую ИТ-отрасль страны.

Заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов: «Мы видим, как регион последовательно выстраивает импортонезависимую ИТ-инфраструктуру, и гордимся, что Сибирский политехнический техникум стал частью этой работы. Здесь готовят кадры, которые уже сегодня осваивают отечественные технологии — от операционной системы до управления ИТ-парком. Уверен, что полученные навыки станут конкурентным преимуществом студентов на рынке труда и вкладом в технологический суверенитет всего Кузбасса».

Директор ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» Виктор Лысенко: «Мы рассматриваем решение «Ред Софт», как инструмент отечественного зеленого перехода. Это необходимо сделать всем, кто собирается работать в России, Кузбассе, «в долгую». Мы сегодня лидеры скорее в «зеленом» политехе и боремся за технологическое превосходство страны».