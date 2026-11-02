RuStore научился угадывать, во что пользователь хочет поиграть: установки игр выросли вдвое

RuStore обновил систему персональных рекомендаций. После запуска ИИ-алгоритмов количество установок игр в магазине выросло в два раза. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Система учитывает историю установок, просмотры страниц приложений и другие действия пользователя в магазине. На этой основе формируются персональные подборки. Например, в разделе «Во что поиграть» можно выбрать жанр и сразу получить список подходящих игр.

В поиске RuStore используется технология векторного поиска. Она помогает находить приложения по ключевым словам и смыслу запроса — даже если пользователь не помнит точное название. Каждый пятый пользователь RuStore использует подсказки на основе ИИ.

RuStore совершенствует систему проверки оценок и отзывов: алгоритмы анализируют подозрительную активность и выявляют возможные накрутки и действия ботов. Это снижает влияние искусственных оценок на рейтинг приложений. В карточках приложений появились краткие сводки отзывов, созданные нейросетью, — они помогают быстрее решить, стоит ли устанавливать приложение.

«В RuStore уже доступно более 110 тыс. приложений и игр. Мы внедряем искусственный интеллект, чтобы пользователям было проще находить подходящий контент, а рекомендации точнее соответствовали их интересам. Это помогает не только улучшать пользовательский опыт, но и открывает дополнительные возможности для разработчиков: пользователи чаще устанавливают игры и активнее взаимодействуют с контентом», — сказал технический директор RuStore Артем Анин.