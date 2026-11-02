«Ростелеком» и «Сбер2В» улучшат клиентский опыт малого бизнеса

«Ростелеком» и бизнес-группа «Сбер2В» договорились о развитии сотрудничества в сегменте B2B. Партнеры будут совместно работать над улучшением клиентского опыта субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Соглашение подписали Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома», и Алексей Попов, заместитель генерального директора бизнес-группы «Сбер2B».

В рамках партнерства компании разместят свои продуктовые предложения в каналах, где обслуживаются их клиенты. Партнеры также планируют реализовывать в интересах МСП продуктовые и технологические интеграции, которые охватят цифровые сервисы и платформенные решения для бизнеса. Кроме того, соглашение предусматривает разработку совместных предложений для клиентов, а также проведение маркетинговых и деловых мероприятий. Таким образом, предприниматели, которые уже пользуются услугами «Ростелекома» или «Сбер2B», получат доступ к новым продуктам и необходимым для развития бизнеса решениям, оставаясь в привычных каналах обслуживания.

Для успешной реализации сотрудничества «Ростелеком» и «Сбер2B» будут совместно анализировать потребности рынка, обмениваться компетенциями и тестировать новые форматы взаимодействия.

Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома»: «Мы заинтересованы в том, чтобы технологичные продукты были широко доступны для малого и среднего бизнеса. В партнерстве со Сбер2В мы сможем увеличить проникновение цифровых решений в этот сегмент и обеспечим предпринимателям возможность эффективнее выстраивать бизнес-процессы, поддерживать конкурентоспособность и предлагать клиентам качественный сервис».

Алексей Попов, заместитель генерального директора «Сбер2B»: «Сильный клиентский опыт строится вокруг задач предпринимателя. Поэтому «Сбер2B» ставит перед собой задачу быть единой точкой доступа к технологическим решениям для бизнеса. Благодаря соглашению с «Ростелекомом» клиенты обеих компаний смогут получать нужные для развития бизнеса решения в привычных каналах обслуживания, не тратя время на поиск новых подрядчиков. Наша общая задача — превратить совместные продуктовые и технологические интеграции в предложения, которые помогают малому и среднему бизнесу расти».