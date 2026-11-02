Решения «1С» помогают «Каспийскому Трубопроводному Консорциуму» обеспечивать бесперебойную работу магистрального нефтепровода между Россией и Казахстаном

1 ноября 2026 г. компания «Каспийский Трубопроводный Консорциум» (КТК) осуществила ввод в промышленную эксплуатацию новую интегрированную корпоративную информационную систему управления деятельностью КТК (КИИСУД КТК) на платформе «1С». Об этом CNews сообщили представители «1С».

Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) – международная нефтетранспортная компания, в состав которой входят организации из Российской Федерации, Республики Казахстан, а также иностранные добывающие предприятия. Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере на территории России и Казахстана с участием иностранного капитала. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана и российские месторождения с морским терминалом в Новороссийске, превышает 1,5 тыс. км.

Ранее для регламентированного, управленческого и оперативного учета в КТК использовалась зарубежная корпоративная информационная система, а также система собственной разработки, реализованных на иностранной платформе.

В 2021 г. руководство предприятия приняло решение о переходе на российское программное обеспечение, зарегистрированное в реестре Минцифры России. Требовалось создать новую интегрированную корпоративную информационную систему управления деятельностью КТК (КИИСУД КТК) с соблюдением требований к раздельному хранению данных на территориях двух стран.

Генеральным подрядчиком по проекту стала компания «НПЦ "1С"», дочерняя организация фирмы «1С» - вендора программных продуктов на платформе «1С:Предприятие». Партнерами для реализации проекта были выбраны компании «ГК "Иннотех"», «ПФК "Бест Софт"», «1С-Рарус», «1С-Рейтинг», «Компания АиБ». В настоящий момент поддержка системы осуществляется компаниями-разработчиками КИИСУД.

Для решения поставленных задач были выбраны: «1С:ERP.Управление холдингом», «1С:Управление холдингом для Казахстана», «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП», «1С:Зарплата и управление персоналом для Казахстана КОРП», «ГНИВЦ:Налоговый мониторинг», «Бест:Система управления производственными активами».

Проект был реализован в три этапа. Обследование (октябрь 2021 – май 2022): анализ действующих бизнес-процессов и ИТ-ландшафта компании, формирование требований к системе. Проектирование (декабрь 2022 – июнь 2023): разработка целевой архитектуры и проектных решений на основе программных продуктов «1С». Внедрение (апрель 2024 – июнь 2026): разработка и настройка системы, автоматизация интеграций с локальными системами, ввод системы в эксплуатацию.

Для автоматизации интеграции между контурами КТК-Р и КТК-К на базе ESB-системы «1С:Шина» впервые в практике применен подход построения федеративной интеграции (обмен данными по схеме «Шина – Шина»).

Ключевые итоги проекта

Новая система объединила работу подразделений в двух странах и автоматизировала ключевые задачи, включая управление финансами, закупками и складом, регламентированный учет, мониторинг технического состояния магистрального нефтепровода, планирование и учет ремонтных работ, управление персоналом, налоговый мониторинг и другие.

Внедрение «1С:Шины» позволило перейти на единую платформу обмена сообщениями, что существенно снизило затраты на поддержку локальных обменов, обеспечило высокую скорость онлайн-обмена с внутренними сервисами и упростило управление интеграционными процессами.

Централизовано управление нормативно-справочной информацией (НСИ), выполнена нормализация и дедубликация справочников. Реализовано единое окно ввода заявок НСИ, которое позволяет инициировать изменение из периферийных баз КИИСУД.

Автоматизирован полный спектр процессов финансового учета: бухгалтерский и налоговый учет, казначейство, бюджетирование, учет и подготовка отчетности по МСФО. Учет расходов для расчета себестоимости реализован по методу начислений.

Настроено взаимодействие витрины данных налогового мониторинга с сервером ФНС, обеспечена прослеживаемость данных до первичных документов.

Для сотрудников складов автоматизированы процессы входного контроля и принятия к учету основных средств. Оптимизирован учет движения ТМЦ, доработан механизм печати этикеток и реализована интеграция с терминалами сбора данных.

Для отдела закупок разработаны автоматизированные рабочие места, что экономит время на заполнение информации, помогает оперативно создавать и корректировать документы закупочной деятельности.

Для службы эксплуатации автоматизированы процессы планирования и учета исполнения работ, остановок и неисправностей, обходов и осмотров оборудования, повышено качество мониторинга состояния линейной части магистрального нефтепровода.

Обеспечена оперативная подготовка корпоративной отчетности компаний КТК-Р и КТК-К.

Горбань Николай Николаевич, генеральный директор АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум»: «Соглашение о сотрудничестве с "НПЦ "1С" мы подписали в 2021 г. и за пять лет прошли путь от договоренности до промышленной эксплуатации системы, которой сегодня пользуются 3,5 тыс. сотрудников в двух странах. Корпоративная информационная система на базе решений "1С" стала не только преемником зарубежной системы, но и помогла нам добиться значимых для бесперебойной работы предприятия результатов. Повысился уровень цифровой зрелости нашего предприятия. Все процессы теперь связаны и стандартизированы, обеспечены целостность данных и сквозная аналитика, достигнут высокий уровень правовой безопасности в области контроля трансграничной передачи данных».