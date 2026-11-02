Пятая часть ботов научилась имитировать людей

Servicepipe представила исследование автоматизированных угроз и бот-трафика за III квартал 2026 г. Продвинутые боты сформировали 20,88% вредоносного бот-трафика в исследованной выборке. Они имитируют поведение человека, в том числе подменяют цифровые отпечатки устройств, воспроизводят действия мыши, выдерживают паузы между запросами и используют распределённые сети домашних провайдеров. Исследованы входящие HTTP/HTTPS-запросы к защищаемым ресурсам. Анализ охватил 221 компанию из 23 сегментов экономики. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

Основную долю вредоносного трафика составил парсинг — автоматизированный сбор каталогов, цен, новостей, расписаний и других данных. На него пришлось 81,69% запросов, на автоматический поиск уязвимостей — еще 16,29%. Остальной объем распределился между подбором учетных и платежных данных и SMS/Push-бомбингом.

«Парсинг сам по себе - нейтральный инструмент. Уровень угрозы для бизнеса зависит от целей автоматизированного сбора данных и его технической реализации, при этом последствия могут быть вполне материальными. Это и рост расходов на инфраструктуру, и замедление работы сайта, искажение аналитики и, наконец, потеря конкурентного преимущества», — сказал заместитель генерального директора Servicepipe Даниил Щербаков.

Почти половина вредоносных запросов — 46,09% — была направлена к программным интерфейсам (API), через которые работают мобильные приложения, динамические виджеты и интеграции с партнёрами. В сегменте ставок и лотерей эта доля достигла 83,59%, в телекоме — 81,87%. API не выделяются в отдельный тип угроз: через них боты могут как собирать данные, так и искать уязвимости или подбирать учётные данные.

Набор угроз существенно различался по отраслям. В онлайн-торговле сопоставимые доли вредоносного трафика пришлись на парсинг и поиск уязвимостей. В сфере гостеприимства и общественного питания преобладал подбор учётных данных, а в туризме — поиск уязвимостей. Финансовые сервисы отличались самой высокой среди исследованных отраслей долей SMS-бомбинга во вредоносном трафике.

По географии источников 76,62% обращений поступило из российских сетей. Среди зарубежных источников наибольшие доли пришлись на США (7,32%), Германию (1,92%) и Аргентину (1,88%). География сетевых адресов характеризует инфраструктуру, из которой поступали запросы, а не местонахождение организаторов атак.

Исследование основано на статистике платформы фильтрации веб-трафика Servicepipe за III квартал 2026 г. Данные о DDoS-атаках в отчет не включены.