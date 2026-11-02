Polywell представляет Nano-U16FL2V3: безвентиляторная вычислительная система на базе Intel Core Series 3

Polywell Computers представляет Nano-U16FL2V3 — новый компактный безвентиляторный мини-ПК на базе новейших процессоров Intel® Core™ Series 3, ранее известных под кодовым названием Wildcat Lake. Об этом CNews сообщили представители Polywell Computers.

Новая система расширяет линейку промышленных и встраиваемых вычислительных платформ Polywell, объединяя современную процессорную архитектуру, встроенное ускорение ИИ, поддержку трех дисплеев и широкие возможности подключения в компактном алюминиевом корпусе.

Nano-U16FL2V3 предназначен для приложений, где важны небольшие размеры, энергопотребление, надежность и гибкость интеграции. Он служит универсальной основой для Edge AI, промышленной автоматизации, визуальных вычислений, интеллектуальных киосков и других специализированных вычислительных решений.

Intel Core Series 3: современные вычисления со встроенным ускорением ИИ

В основе Nano-U16FL2V3 лежит новая архитектура Intel Core Series 3, изготовленная с применением технологического процесса Intel 18A.

Система предлагается с двумя вариантами процессора. Процессор Intel® Core™ 5 320: 6 ядер, максимальная частота в режиме Turbo 4.6 GHz, встроенная графика Intel® Graphics с производительностью до 20 TOPS и NPU с производительностью до 16 TOPS. Процессор Intel® Core™ 3 304: 5 ядер, максимальная частота в режиме Turbo 4.3 GHz, встроенная графика Intel® Graphics с производительностью до 9 TOPS и NPU с производительностью до 15 TOPS.

Оба процессора объединяют производительные ядра Performance-cores и энергоэффективные ядра Low Power Efficient-cores со встроенной графикой и выделенным нейропроцессором (NPU) для ускорения ИИ. Их базовая мощность 15 W делает их особенно подходящими для компактных систем, при проектировании которых важна эффективность теплоотвода.

Встроенный NPU предоставляет отдельный вычислительный ресурс для поддерживаемых задач инференса ИИ, потенциально снижая необходимость выполнения всех задач ИИ на CPU или GPU. Это особенно полезно для периферийных приложений, которым требуется локальная обработка данных датчиков, изображений и другой производственной информации.

Вместо полной зависимости от облачной инфраструктуры разработчики могут размещать совместимые модели ИИ непосредственно на периферийной системе, сокращая потребность в передаче данных и обеспечивая более оперативную локальную реакцию.

Фактическая производительность и ускорение ИИ зависят от выбранного процессора, программного фреймворка и приложения.

Безвентиляторная конструкция для надежной работы встраиваемых систем

Nano-U16FL2V3 выполнен в компактном безвентиляторном алюминиевом корпусе размером всего 193.9 × 127 × 57.2 mm.

Отказ от вентилятора охлаждения устраняет движущийся компонент, который в противном случае требовал бы обслуживания и мог бы способствовать накоплению пыли или подвергаться механическому износу. Пассивное охлаждение также делает систему подходящей для установок, где нежелателен шум вентилятора.

Для корпуса предусмотрены варианты крепления VESA, на DIN-рейку, на стену и с помощью кронштейнов для монтажа в стойку. Это позволяет интеграторам учитывать различные требования к установке.

Сочетание компактных размеров, пассивного охлаждения и гибких возможностей монтажа делает Nano-U16FL2V3 особенно привлекательным для шкафов с оборудованием, промышленных рабочих мест, интеллектуальных терминалов и периферийных систем с ограниченным пространством.

Визуальные вычисления с поддержкой трех дисплеев

Несмотря на небольшие размеры, Nano-U16FL2V3 обеспечивает широкие возможности подключения дисплеев благодаря встроенной графике Intel.

Система поддерживает три видеовыхода. Два интерфейса HDMI® 2.0 с поддержкой разрешения до 4K при 60 Hz. Один интерфейс DisplayPort 2.1 с поддержкой разрешения до 4K при 60 Hz.

Это позволяет разработчикам создавать компактные многодисплейные решения для постов мониторинга, операторских терминалов, промышленной визуализации, информационных систем и других приложений, которым требуется несколько экранов.

Наличие трех видеоинтерфейсов может снизить потребность в дополнительном графическом оборудовании, упростить интеграцию и сохранить преимущества малого форм-фактора.

Промышленные интерфейсы и гибкие возможности расширения

Современным встраиваемым системам часто необходимо взаимодействовать с оборудованием, использующим разные стандарты интерфейсов, включая как современные USB-периферийные устройства, так и устаревшие устройства с последовательным интерфейсом.

Nano-U16FL2V3 решает эти задачи, сочетая современные и традиционные интерфейсы.

Восемь USB-портов: четыре USB 3.0 и четыре USB 2.0 для периферийного оборудования, датчиков, контроллеров и других устройств.

Два внешних порта DB9 RS-232: прямое подключение промышленного оборудования, POS-периферии и устаревших устройств без внешних преобразователей USB–COM.

Два сетевых интерфейса RJ45 LAN: поддержка проводного сетевого подключения и разделения сетевых соединений в соответствии с архитектурой приложения.

Опциональная беспроводная связь: посадочное место M.2 2230 для Wi-Fi/Bluetooth и место M.2 3042 B-Key с поддержкой SIM для опционального подключения к сотовым сетям 4G/5G.

Такое сочетание интерфейсов особенно полезно OEM-разработчикам и системным интеграторам, работающим с существующим оборудованием и разнородной промышленной инфраструктурой.

Возможность опционального подключения к сотовой сети также расширяет область применения системы там, где недоступна проводная сеть или требуется мобильный канал связи.

Гибкая конфигурация памяти и локального хранилища

Nano-U16FL2V3 поддерживает до 64 GB памяти DDR5 в одном разъеме SO-DIMM, что позволяет подбирать конфигурацию под требования разных приложений.

Подсистема хранения сочетает разъем M.2 2280 PCIe 4.0 x4 для SSD NVMe с дополнительным местом для 2.5-дюймового накопителя SATA SSD/HDD.

Возможность установки двух накопителей позволяет разработчикам отделить хранение операционной системы и приложений от рабочих данных либо предусмотреть дополнительную локальную емкость для журналов, мультимедийных материалов и периферийной аналитики.

Высокоскоростное хранилище NVMe особенно полезно для приложений, которым требуется быстрый доступ к локальным наборам данных, программным компонентам или моделям ИИ.

Применение в промышленности и периферийных вычислениях

Nano-U16FL2V3 рассчитан на широкий круг приложений, для которых важны компактные размеры, локальная обработка данных и гибкие интерфейсы:

Edge AI и интеллектуальный IoT: локальный инференс, обработка данных датчиков и мониторинг с применением ИИ.

Промышленная автоматизация: машинные интерфейсы, операторские терминалы и интеграция оборудования через последовательные и USB-интерфейсы.

Интеллектуальная розница и POS-системы: компактные платежные терминалы, интерактивные киоски и вычислительные платформы для обслуживания клиентов.

Визуальные вычисления: промышленные панели мониторинга, многодисплейные посты наблюдения и информационные экраны.

Сетевые устройства: компактные шлюзы и специализированные сетевые приложения с использованием двух LAN-интерфейсов.

Удаленные и распределенные системы: периферийные установки, требующие опциональной беспроводной или сотовой связи.

Поддержка Windows 11, Windows IoT LTSC и Linux дает разработчикам дополнительную гибкость при выборе операционной системы и программной среды.

Развитие линейки встраиваемых и периферийных систем Polywell

Nano-U16FL2V3 подтверждает последовательный подход Polywell к внедрению новых процессорных технологий в практические вычислительные платформы, ориентированные на конкретные приложения.

Значение новинки не только в использовании новейшей архитектуры Intel Core Series 3, но и в сочетании этой архитектуры с безвентиляторной конструкцией, встроенными возможностями ИИ, несколькими видеоинтерфейсами, традиционными промышленными интерфейсами и гибкой подсистемой хранения.

По мере развития спроса на интеллектуальные периферийные вычисления Polywell расширяет линейку платформ, позволяющих OEM-производителям и системным интеграторам внедрять современные вычислительные и ИИ-возможности, не отказываясь от необходимых приложению интерфейсов и гибкости установки.