PIX Robotics представила коннектор «PIX Оператора» к платформе бизнес-аналитики PIX BI

Компания PIX Robotics объявила о выпуске коннектора «PIX Оператора» к платформе бизнес-аналитики PIX BI. Решение позволяет перевести работу с аналитикой из режима поиска нужного дашборда и ручного построения запросов в диалог с ИИ-агентом: задавать вопросы данным, создавать дашборды и проверять показатели можно прямо в чате, мгновенно получая ответы без лишних шагов. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

Как работает решение

«PIX Оператор» взаимодействует с PIX BI через API. Агент может читать данные сохраненных визуализаций или выполнять запросы непосредственно к BI-модели. В свою очередь, PIX BI использует собственное хранилище либо прямое подключение к источнику данных. Актуальность полученных результатов зависит от выбранного режима работы и расписания обновления данных в BI.

В числе новых возможностей, доступных «PIX Оператору» благодаря коннектору, — поиск приложений и дашбордов, выполнение аналитических запросов, создание и изменение визуализаций, управление источниками и наборами данных, а также загрузка файлов и запуск ETL-процессов. За счет подключения ИИ-агента к аналитической платформе бизнес-пользователи получают возможность создавать дашборды и выполнять реальные задачи по анализу данных, снижая общую нагрузку на аналитиков.

Безопасность и управление доступом

Коннектор спроектирован с учетом корпоративных требований к защите данных и разграничению доступа.

Учетные данные подключений хранятся в зашифрованном виде. При локальном размещении «PIX Оператора» и языковой модели обработка данных может выполняться внутри ИТ-контура компании. При подключении облачной языковой модели данные передаются ее провайдеру.

«Коннектор к PIX BI позволяет «PIX Оператору» перейти от ответов на вопросы к полноценной работе с корпоративной аналитикой. Агент может найти нужные данные, выполнить запрос, построить визуализацию и подготовить результат для дальнейших действий – в рамках прав конкретного пользователя. Для бизнеса это означает более быстрый путь от вопроса к решению и меньше рутинных операций между человеком, данными и системами», — сказал Кирилл Серов, технический директор, владелец продукта «PIX Оператор».

«Для PIX BI коннектор – это возможность сделать аналитику доступнее прямо в рабочем сценарии сотрудника. Пользователю не нужно самостоятельно искать дашборд, разбираться в модели данных или вручную формировать запрос: «PIX Оператор» работает с уже настроенными источниками, наборами и правами доступа. При этом сохраняются корпоративные правила безопасности и разграничения доступа, что особенно важно для крупных компаний», — сказал Владимир Иткин, старший директор по продажам PIX BI.