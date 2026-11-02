«PIX Оператор» включен в Реестр российского программного обеспечения

PIX Robotics объявляет о внесении своего продукта «PIX Оператор» в Реестр программного обеспечения. Запись в реестре подтверждает полностью российское происхождение продукта, говорит о его соответствии актуальным требованиям в области импортозамещения, и свидетельствует, что сведения о функциональности, архитектуре и порядке использования прошли экспертизу Минцифры. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

«PIX Оператор» — ИИ-платформа, обеспечивающая взаимодействие пользователя с информационными системами предприятия на естественном языке посредством большой языковой модели (LLM) с автоматическим вызовом инструментов (tool calling), сохранением сессионного контекста и многопользовательской работой.

Включение в Реестр расширяет возможности использования «PIX Оператора» в проектах технологической независимости, государственных и корпоративных закупках. Для заказчиков это дополнительное подтверждение того, что решение может применяться в рамках программ импортозамещения, а для PIX Robotics — еще один шаг в развитии портфеля отечественных продуктов: все решения компании уже включены в Реестр российского ПО.