Разделы

ПО Софт
|

«PIX Оператор» включен в Реестр российского программного обеспечения

PIX Robotics объявляет о внесении своего продукта «PIX Оператор» в Реестр программного обеспечения. Запись в реестре подтверждает полностью российское происхождение продукта, говорит о его соответствии актуальным требованиям в области импортозамещения, и свидетельствует, что сведения о функциональности, архитектуре и порядке использования прошли экспертизу Минцифры. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

«PIX Оператор» — ИИ-платформа, обеспечивающая взаимодействие пользователя с информационными системами предприятия на естественном языке посредством большой языковой модели (LLM) с автоматическим вызовом инструментов (tool calling), сохранением сессионного контекста и многопользовательской работой.

Включение в Реестр расширяет возможности использования «PIX Оператора» в проектах технологической независимости, государственных и корпоративных закупках. Для заказчиков это дополнительное подтверждение того, что решение может применяться в рамках программ импортозамещения, а для PIX Robotics — еще один шаг в развитии портфеля отечественных продуктов: все решения компании уже включены в Реестр российского ПО.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Ермоленко, МТС Exolve: Без автоматизации и ИИ-помощников команда топовых кибербезопасников бессильна перед лицом киберугроз

Windows 11 вернулась на четверть века назад. Теперь она расходует всего 128 МБ оперативной памяти – как всеми любимая Windows XP

Tantor Postgres 18: как выглядят технологии следующего поколения для корпоративных СУБД

Microsoft «убила» Windows 10, чтобы озолотиться на Windows 11. Вместо этого ее продажи рухнули на четверть

Обзор: Графические платформы для управления СУБД 2026

Взломана крупнейшая в мире криптобиржа. Украдено $6,3 миллиарда

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще