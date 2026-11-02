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«Перспективный мониторинг»: в III квартале 2026 года число киберинцидентов снизилось на 12%

Компания «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») опубликовала отчет SOC за III квартал 2026 г. В отчете фиксируется общее снижение количества компьютерных инцидентов на 12% по сравнению со вторым кварталом. Об этом CNews сообщил представитель компании.

При этом эксперты компании отметили значительный рост числа попыток эксплуатации уязвимостей (+8% по сравнению с III кварталом) и сетевого сканирования (+4%). В топ-3 наиболее часто эксплуатируемых уязвимостей вошли CVE-2025-29927 (Next.js), CVE-2025-55182 (React2Shell: React Server Components) и CVE-2025-30208 — сервер разработки Vite.

«25% всех эксплуатируемых в третьем квартале уязвимостей относятся к 2025 г., и число эксплуатаций новых уязвимостей продолжает расти. Эти данные подтверждают важность своевременного обновления ПО, периодического аудита ИТ-инфраструктуры, а также проактивного поиска угроз и формирования правил их обнаружения», — сказал Артем Савчук, технический директор «Перспективного мониторинга».

Среди вредоносного программного обеспечения, которое использовали злоумышленники в июле, августе и сентябре, превалируют майнеры криптовалюты, программы-вымогатели и троянские программы. Совокупно они составили 73% всех атак с применением ВПО.

Чтобы повысить защищенность инфраструктуры организаций, эксперты «Перспективного мониторинга» рекомендуют расширять количество средств обнаружения аномального поведения пользователей и систем, которое не поддается выявлению классическими сигнатурными методами, а также регулярно обновлять все используемое в организации ПО и повышать осведомленность сотрудников в области информационной безопасности.

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