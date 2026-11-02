Отечественная ОС и государственное ПО: НИИ «Восход» и «Группа Астра» создадут готовую платформу для работы с документами ДСП

НИИ «Восход» и «Группа Астра» подписали меморандум о технологическом партнерстве, чтобы совместно разработать единое предложение на базе «золотого образа» ОС Astra Linux и системы АРМ МЭДО «ДСП, которую используют для обработки и обмена документами с пометкой «Для служебного пользования».

«Группа Астра» и ФГАУ НИИ «Восход» заключили соглашение о сотрудничестве. В качестве подписантов выступили советник директора НИИ «Восход» Сергей Партин и глава департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра» Кирилл Синьков. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Общая цель сторон – формирование единого продуктового предложения для госорганов и других организаций, работающих со служебной информацией ограниченного распространения. Основой этого стека станут ОС Astra Linux и государственная система АРМ МЭДО «ДСП», предназначенная для обработки и обмена электронными документами с пометкой «Для служебного пользования». Решение сертифицировано ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.

Партнерство ИТ-разработчиков дает рынку сразу несколько весомых преимуществ. Совместимость, официально подтвержденная институтом тестирования «Группы Астра», означает стабильную и абсолютно корректную работу АРМ МЭДО «ДСП» в среде Astra Linux в том числе с учётом регулярных обновлений. Заказчики получают не два отдельных решения, а уже готовую и проверенную связку системного и прикладного ПО на базе «золотого образа» сертифицированной ОС, и им не придется самостоятельно выстраивать интеграцию и нести риски на стыке технологий. Другие не менее важные аспекты – это упрощение настройки СЗИ, ускорение запуска рабочих мест и сокращение сроков подготовки к аттестации.

«Наша задача — чтобы организации могли начать защищённую работу с документами ДСП быстро и без сложной самостоятельной настройки. Совместная работа с разработчиком отечественной ОС позволит предложить заказчикам готовую, проверенную связку системного и прикладного программного обеспечения», — сказал Сергей Партин, советник директора НИИ «Восход».

«Для ИТ-директоров и специалистов по безопасности критически важно, чтобы защищённые решения стабильно работали даже с учётом постоянных обновлений. Вместе с коллегами из НИИ «Восход» мы формируем единое продуктовое предложение на базе «золотого образа» Astra Linux, где совместимость, корректность и безотказность работы АРМ МЭДО проверены и гарантированы обеими сторонами. Испытания проходили в рамках программы Ready for Astra – института тестирования «Группы Астра», который работает с 2018 г. и проводит самые сложные тесты по жестким методикам вендора. Поэтому мы на 100% уверены, что обеспечили высокий уровень защищённости данных без усложнения администрирования», – сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнёрами «Группы Астра».