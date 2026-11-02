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OnePlus представляет в России флагманские беспроводные наушники Buds Pro 4 с акустикой Dynaudio и адаптивным шумоподавлением

OnePlus объявляет о выходе на российский рынок 1 ноября 2026 г. флагманских беспроводных наушников OnePlus Buds Pro 4 с двухдрайверной акустической системой, разработанной совместно с Dynaudio, интеллектуальным активным шумоподавлением и поддержкой аудио высокого разрешения. Об этом CNews сообщили представители OnePlus.

OnePlus Buds Pro 4 оснащены двумя динамическими излучателями: 11-мм низкочастотным и 6-мм высокочастотным, каждый из которых работает с отдельным цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП). Акустическая система прошла 300 часов настройки совместно со специалистами Dynaudio. Наушники поддерживают кодек LHDC 5.0, сертифицированы по стандарту Hi-Res Audio Wireless и обеспечивают воспроизведение частот в диапазоне от 10 Гц до 40 кГц.

Предусмотрены пространственное аудио с отслеживанием положения головы и 10-полосный эквалайзер с возможностью обмена пользовательскими настройками.

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Пресс-служба OnePlus
OnePlus представляет в России флагманские беспроводные наушники Buds Pro 4

Адаптивная система активного шумоподавления использует 6-нм нейропроцессор и алгоритмы распознавания окружающей обстановки. Наушники автоматически подбирают режим работы в зависимости от уровня и характера внешнего шума. По данным производителя, эффективность подавления голосовых помех увеличена до 2,5 раза по сравнению с OnePlus Buds Pro 3.

Для телефонных разговоров предусмотрена система из трех микрофонов и датчика костной проводимости VPU. Функция распознавания разговора автоматически снижает громкость воспроизведения и активирует режим прозрачности.

OnePlus Buds Pro 4 поддерживают Bluetooth 6.1, одновременное подключение к двум устройствам, Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair. Среди дополнительных возможностей - использование наушников в качестве внешнего микрофона при видеосъемке, голосовое управление Gemini и перевод речи в реальном времени с поддержкой 31 языка, включая русский. Доступность отдельных интеллектуальных функций зависит от совместимого смартфона и программного обеспечения.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

Время автономной работы достигает 13 часов без активного шумоподавления и 53 часов с учётом зарядного кейса при использовании кодека AAC. С включенным шумоподавлением - до 6 и 26 часов соответственно. Наушники имеют защиту от пыли и влаги по стандарту IP55, весят по 5,6 г и комплектуются амбушюрами четырех размеров.

OnePlus Buds Pro 4 будут представлены в двух цветах: Polar White и Titanium Shadow.

Стоимость и дата начала продаж в России будут объявлены дополнительно.

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