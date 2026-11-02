Новое изобретение ученых Алтайского ГАУ защитит бойцов от беспилотников

Коллектив ученых Алтайского государственного аграрного университета получил патент на изобретение устройства для заграждения от малых беспилотных летательных аппаратов. О этом CNews сообщили представители АГАУ.

Патент № RU 2872962 С1, выданный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, защищает изобретение, относящееся к области военной науки, занимающейся вопросами обеспечения живучести войск и объектов, и может быть использовано при защите объектов и войск от средств воздушного нападения (СВН) противника.

Авторы изобретения – к.с.-х.н., доцент кафедры общего земледелия, растениеводства и зашиты растений Алтайского ГАУ, руководитель «Летной школы» АГАУ Владимир Чернышков и представитель компании-индустриального партнера Алтайского ГАУ ООО «Звезда» Александр Пашинин.

Устройство представляет собой заграждение в виде пирамидального многогранника из тонкой синтетической сети (ячейки не более 9 см). Низ сети крепится к земле, а верхняя часть удерживается двумя аэростатами. Основной аэростат удерживает конструкцию снаружи, а дополнительный находится внутри пирамиды из сети. Он крепится к канату с возможностью свободного перемещения. Конструкция позволяет развернуть защиту над объектом за несколько минут.

Принцип работы устройства следующий: дроны врезаются в сетку и запутываются. Если противник уничтожает внешний аэростат, внутренний поднимается под купол, удерживая сеть и давая личному составу время покинуть зону или остаться под прикрытием.

«Главной задачей, которую решает наше изобретение – повышение безопасности военнослужащих, находящихся под укрытием от воздушного нападения», – сказал Владимир Чернышков.