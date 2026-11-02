Разделы

Техника
|

Новое изобретение ученых Алтайского ГАУ защитит бойцов от беспилотников

Коллектив ученых Алтайского государственного аграрного университета получил патент на изобретение устройства для заграждения от малых беспилотных летательных аппаратов. О этом CNews сообщили представители АГАУ.

Патент № RU 2872962 С1, выданный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, защищает изобретение, относящееся к области военной науки, занимающейся вопросами обеспечения живучести войск и объектов, и может быть использовано при защите объектов и войск от средств воздушного нападения (СВН) противника.

Авторы изобретения – к.с.-х.н., доцент кафедры общего земледелия, растениеводства и зашиты растений Алтайского ГАУ, руководитель «Летной школы» АГАУ Владимир Чернышков и представитель компании-индустриального партнера Алтайского ГАУ ООО «Звезда» Александр Пашинин.

013.jpg

АГАУ

Устройство представляет собой заграждение в виде пирамидального многогранника из тонкой синтетической сети (ячейки не более 9 см). Низ сети крепится к земле, а верхняя часть удерживается двумя аэростатами. Основной аэростат удерживает конструкцию снаружи, а дополнительный находится внутри пирамиды из сети. Он крепится к канату с возможностью свободного перемещения. Конструкция позволяет развернуть защиту над объектом за несколько минут.

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews
Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

Принцип работы устройства следующий: дроны врезаются в сетку и запутываются. Если противник уничтожает внешний аэростат, внутренний поднимается под купол, удерживая сеть и давая личному составу время покинуть зону или остаться под прикрытием.

«Главной задачей, которую решает наше изобретение – повышение безопасности военнослужащих, находящихся под укрытием от воздушного нападения», – сказал Владимир Чернышков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

Apple проболталась о небезопасности iPhone. Под угрозой взлома жители половины мира, а особенно политики

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

Android-смартфон можно дистанционно превратить в «кирпич» одиночным SMS-«убийцей»

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

«Ростелеком» будет строить под землей дата-центры с защитой от внешних угроз

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще