NOTA Satellite (спутниковое подразделение NOTA Group) объединило лесозаготовительные участки АО «Белый Ручей» в единую сеть

NOTA Satellite реализовало комплекс мероприятий по созданию распределенной спутниковой сети для АО «Белый Ручей» — лесопромышленного предприятия Вологодской области. На удаленных лесозаготовительных участках развернуты девять станций VSAT, восемь из которых находятся в эксплуатации. Сеть интегрирована с корпоративной информационной инфраструктурой компании. Проект стартовал в 2025 г., а в 2026 г., после первоначального этапа эксплуатации, стал частью повседневных производственных процессов. Об этом CNews сообщили представители NOTA Satellite.

Проект решил ключевую задачу — обеспечил устойчивый обмен данными в районах, где отсутствует покрытие наземных сетей связи. На участках задействованы лесозаготовительные комплексы — специализированная техника для заготовки и транспортировки древесины. Спутниковые каналы позволяют передавать сведения о ходе работ и объёмах заготовки с производственных площадок в корпоративный контур учета, в том числе для последующей передачи в Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса (ФГИС ЛК). Данные становятся доступны производственным службам в оперативном режиме, без ожидания возвращения техники и персонала в зону наземного покрытия.

Новая инфраструктура связала операторов лесозаготовительной и трелёвочной техники с производственными и техническими службами. При поломке или возникновении экстренной ситуации оператор может непосредственно с делянки обратиться к профильным специалистам, получить консультацию и согласовать дальнейшие действия. Это сокращает время решения технических вопросов и снижает риск длительных простоев техники. Для предприятия с годовым объёмом заготовки свыше 500 тыс. кубометров древесины оперативность взаимодействия напрямую влияет на эффективность работы техники и выполнение производственных планов.

Особенность решения — безлимитный спутниковый интернет. Операторы на лесозаготовительных участках могут самостоятельно настраивать доступ и использовать подключение без ограничений по объему трафика для передачи производственной информации, поиска документации и решения текущих задач. Одновременно сеть выполняет социальную функцию: сотрудники, работающие вахтовым методом вдали от дома, могут поддерживать связь с семьями и пользоваться привычными цифровыми сервисами.

«Связь на участке — это прежде всего оперативное решение производственных вопросов. Мы передаём конкретные данные о заготовке, связываемся с профильными специалистами, согласовываем действия при неполадках и поломках, не выезжая из леса. К тому же для людей очень важно, что у них есть связь с родными», — сказал Андрей Мякишев, начальник Северного лесозаготовительного участка АО «Белый Ручей».

«Мы создавали не отдельные точки доступа, а распределённую сеть, интегрированную с информационной инфраструктурой заказчика. Спутниковые технологии позволили обеспечить обмен производственными данными там, где строительство наземных сетей затруднено или экономически нецелесообразно. Сегодня проект перешел от внедрения к штатной эксплуатации и формирует основу для дальнейшего развития цифровых сервисов предприятия», — сказал Павел Захаров, руководитель проекта со стороны NOTA Group в период его реализации.

Сформированная инфраструктура открывает возможности для расширения автоматизированного производственного учёта, мониторинга техники и дальнейшей цифровизации удалённых лесозаготовительных участков.