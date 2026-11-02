На Россию обрушились DDoS-атаки с участием ботов, маскирующихся под ИИ-трафик

В сентябре и октябре 2026 г. компания StormWall, специализирующаяся на защите бизнеса от кибератак, зафиксировала первые DDoS-атаки на российские компании с участием ботов, которые маскируются под легитимных ИИ-агентов. Ранее подобные DDoS-атаки уже были выявлены в других странах мира, но в России такие инциденты были обнаружены впервые. В настоящее время подобные атаки стремительно набирают обороты в России, и их количество растет с каждым днем. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

Атаки с участием ботов, маскирующихся под ИИ-трафик, являются серьезной угрозой для ряда ключевых отраслей в России. В сентябре под удар попали онлайн-торговля, крупные медиа, финансовые организации (прежде всего банки), телеком-компании и крупные онлайн-сервисы. Чаще всего под прицелом оказывались те компании, которые сами открыли двери ИИ-ботам - средства массовой информации и онлайн-магазины, которым важно попадать в ответы ChatGPT, DeepSeek, Gemini и других нейросетей. По данным StormWall, в сентябре доля подобных атак на медиа-платформы составила 32% от общего числа всех инцидентов данного типа, на интернет-магазины - 26%, на банки - 17%, а на телеком - 14%.

Эксперты StormWall проанализировали технические особенности DDoS-атак с участием таких ботов. В HTTP-заголовке User-Agent указываются названия известных ИИ-агентов, включая GPTBot и ChatGPT-User. Поскольку этот заголовок легко подделать, проверка только по User-Agent не позволяет надёжно отличить легитимного ИИ-агента от бота, который лишь имитирует его поведение. Строка выглядит довольно правдоподобно - почти во всех поддельных ботах указывается актуальная версия настоящего ИИ-агента. Стоит отметить, что поддельный бот «приходит» туда, куда настоящий почти не ходит (например, не к карточкам товаров, а к API).

Несмотря на то, что в настоящее время количество атак с участием ботов, маскирующихся под ИИ-трафик, не так велико, ситуация стремительно развивается. По прогнозам экспертов StormWall, к концу 2026 г. 5-10% бот-трафика в России будет мимикрировать под бот-трафик. Специалисты StormWall внимательно наблюдают за текущей ситуацией и будут своевременно информировать общественность обо всех важных изменениях, связанных с подобными атаками.

«В последнее время мы все чаще выявляем атаки с участием ботов, маскирующихся под ИИ-трафик. Это новый актуальный тренд в области кибербезопасности в России. Использование искусственного интеллекта делает атаки более изощренными и трудными для обнаружения. В данном случае эффективная защита должна выстраиваться на поведенческом анализе, машинном обучении и строгой политике доступа», - сказал Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.