МТС открыла продажи iPhone Duo

ПАО «МТС» объявляет о старте продаж смартфона iPhone Duo. Первые предзаказы уже отправлены покупателям. Об этом CNews сообщили представители МТС.

iPhone Duo — первый складной смартфон Apple, который вызвал высокий интерес со стороны российских покупателей еще на этапе предзаказа. Выход устройства стал одним из наиболее заметных событий на рынке смартфонов, поскольку компания впервые представила модель с гибким складным экраном.

Клиенты МТС могут оформить заказ на новинку онлайн. iPhone Duo доступен в нескольких конфигурациях: 256 ГБ — 349,99 тыс. руб.; 512 ГБ — 379,99 тыс. руб.; 1 ТБ — 439,99 тыс. руб.; 2 ТБ — 499,99 тыс. руб.